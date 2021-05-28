雲端產品熱賣 微軟前景看好

道瓊工業平均指數誕生125年了。當然，現在的道指看來與1896年5月26日《華爾街日報》首次發布時大不相同。12個原始成分股沒有一支留下，現有30支成分股都是數十年後創建的公司，像是重量級科技股蘋果、微軟 、英特爾和Salesforce。

Chantico Global CEO兼Lido Advisors首席市場策略師桑契斯(Gina Sanchez)認為微軟表現最佳，「剛發布的財報超過預期，而且它在疫情 前體質就很好。在疫情期間更因構建雲端產品Azure套件，讓基本面更趨穩健。」

微軟截至3月底的第3財季財報業績超過預期，Azure部門營收成長超過50%。

桑契斯說，「隨著個人電腦銷量增加，它正出現復甦。而且，其核心Windows銷量也在成長。」

微軟股價 本季上漲7%，超過道指數同期成長4%的水平。它在4月底創下歷史新高。

雖表現從出色到落後，Miller Tabak首席市場策略師馬利(Matt Maley)仍看好波音有再起的機會，「顯然，甚至在疫情之前，它就因737 Max的整個問題而受打擊。當道指和整體股市中許多股票已經重回疫情前水平甚至更高時，波音股價完全沒有表現。」

波音股價仍遠低於737 Max危機前2019年3月觸及的444元峰值。該股目前的交易價格為250元。

馬利說，「然而，波音公司是一家大到不能倒的公司，它對航空業來說太重要了，航空業將繼續從疫情中復甦；對國防工業亦是如此，因中東仍然紛擾不斷，與中國的緊張局勢日益加劇。因此，在這種情況下，其股價仍遠遠落後於許多道指成分股，但其上漲空間應一樣好，甚至更多。」