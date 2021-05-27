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1張圖：全美死亡破59萬 39.7%民眾完成接種

飆破5000例 台本土增401例+校正266例 13死破紀錄

回檔多 專家：台積電可低接

財經新聞組／綜合報導

兩名交易員指出，美國投資人不應忽略全球經濟也正在復甦。

Federated Hermes投資組合經理人、股票策略師兼副總裁夏瓦隆(Steve Chiavarone)表示，國際股市的上漲空間可能超過美股投資人的想像。

他說：「就國際市場而言，投資機會比過去一段時間來得多。」歐洲股市的兩個主要指標德國DAX和Europe Stoxx 600於25日同步創下歷史新高。

夏瓦隆表示，「歐洲股市已經完成自救。一個月前，它們的疫苗種接率看來沒有達到所需水準，但的確已經開始上升。」

他說，現在，隨著歐洲有可望在6月底前為70%的公民接種疫苗，旅遊業正在緩慢重啟，關鍵的製造業和服務業加快復甦，當地股市將因此受益，尤其是考慮到歐股更傾向經濟周期性產業。

歐洲股市在金融、工業、材料和能源方面的占比更大，而美股主要是以資訊科技和非必需性消費品類股為大宗。

夏瓦隆說，投資人也可以考慮英國、加拿大和澳大利亞的商品投資機會，「它們是大宗商品的出口國，在不斷上漲的通貨膨脹環境中非常有機會處於有利地位。」

Simpler Trading期權總監謝伊(Danielle Shay)也認為，半導體類股對於那些正在尋找國外投資個股的投資人而言也值得考慮。

她說：「特別是台積電，它是一家非常強大的公司。」「它的周線圖走勢非常強勁。目前被拉回至大約115元，但事實上，我認為它的股價可望上探大約150元。」

今年以來台積電股價漲幅不到5%。

謝伊說：「建議最近加碼更多台積電股票。」「到頭來，晶片短缺情形將會持續下去，目前是一個以折扣價買進該股的好機會。」

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