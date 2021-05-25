暴起暴落 比特幣波動將持續

比特幣 上周一度重挫30%至接近3萬元，但24日又反彈14%至3萬8000元附近。暴起暴落的走勢看來不會很快就結束。

安聯首席經濟顧問埃里安(Mohamed El-Erian)表示：「我認為這種像雲霄飛車一樣上上下下的波動將會持續。」

他預估：「未來一周內交易價格將在3萬至4萬4000元間大幅震盪。」

即使加密貨幣 在過去10年飛速發展並獲得大型主流銀行認可，但對於大多數散戶投資 人來說可能有點複雜。就歷史而言，它昂貴、多變、不能透過傳統經紀帳戶購買，也沒有金融機構支持。

但人們可以經由幾種方式投資加密貨幣，甚至是專門投資比特幣或其背後科技而無需真正持有任何實際代幣。雖然可能無法完全免於波動，但可以為投資人提供一定的保護，免於承受過大損失。

首先，投資於具有加密貨幣相關服務或持有數位貨幣的企業股票。像是特斯拉。

其次，投資擁有與交易硬幣相關的技術或使用區塊鏈的上市公司。像是Square和Paypal之類的公司允許用戶在其平台上交易加密貨幣。此外，Riot Blockchain和Galaxy Digital等公司也都專注於加密貨幣和基礎技術。而且，微軟、IBM、谷歌、SAP和亞馬遜等大型科技企業在其業務中不同部門都曾使用區塊鏈。

投資企業股票會比投資加密貨幣簡單得多，而且可能更安全。首先，它可以透過金融機構持有的正常經紀帳戶來完成，從而為用戶提供更高的安全性和簡易性。

最後，考慮加密貨幣基金。CFP兼紐約Bone Fide Wealth總裁波恩帕斯(Doug Boneparth)表示，投資持有比特幣和其他加密貨幣的基金是可行之道。

他說，目前有一些市場參與者正在建立比特幣信託基金，並點名諸如Grayscale和Osprey之類的公司正在協助散戶投資人接觸加密貨幣。