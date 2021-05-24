經濟挑戰多 千禧世代生不起

千禧世代今年陸續滿40歲，邁入壯年期；學貸、調薪停滯、生活成本高升都是負擔，偏偏又碰上經濟大蕭條 、新冠疫情 ，處處是挑戰，許多人不得不調整生子規畫。

哈里斯民調（Harris Poll）受媒體CNBC Make It之託，對全美1000位33至40歲的成人進行研究，約四分之一受訪者表示，因為疫情而打算暫緩生子。

約19%受訪者甚至決定不生孩子。對生育打退堂鼓的普遍理由是，不想在經濟充滿不確定性之下讓小孩降臨世界。

這群年長千禧人因學貸沈重及經濟大蕭條重創就業市場，人生步代早已放慢，30多歲才認真考慮生養小孩，疫情讓成家計畫更推遲。

越晚生子 懷孕風險越大

許多人之所以遲遲不生子，是因為全球健康及經濟風暴導致醫療資源受限、受孕風險顧慮變多、壓力增加，再加上有精神及情緒障礙，成家之路難上加難。

年長千禧人腳步一拖再拖，成家計畫更挑戰，根據美國婦產科學院（American College of Obstetricians and Gynecologists）研究，女人年齡越大，越難懷孕，到了30多歲才懷孕，受孕所需時間更長、也有更多風險。

女人滿40歲前，每過一個月，受孕機率便減少5%，即使才35歲，多數女性每個月的受孕機率也只有15%到 20%。如果尋求傳統方法失敗，年齡稍長的千禧人可能花更多錢進行生育治療、甚至收養和代孕。

韋爾斯利學院（Wellesley College）經濟學教授萊文（Phillip Levine）說，已有資料顯示，經濟衰退期間和過後，全美生育率通常較低。

舉例來說，2008年金融風暴及隨後經濟大蕭條爆發時，年長千禧人正值20多歲；經濟衰退前，年紀大一些的千禧世代生育率大致與前幾代人一樣，但經濟衰退後千禧世代生育率驟降。

新冠疫情 全美釀嬰兒荒

新冠疫情已在美國造成嬰兒荒（baby bust），布魯金斯學會（Brookings Institute）預估，今年全美新生兒將至少減少30萬人。萊文說，生子這件事比想像更複雜。

萊文說，年長千禧人在生育期內經歷二次經濟衰退，生養孩子的數量可能比不上前幾代。

家住加州的36歲房地產律師阿里（Miriam Ali） 便因疫情推遲生子計畫；她和先生結婚17年，之前便因財務困境延後成家，她2009年畢業碰上經濟大蕭條，很難找到好工作，他先生在休閒業從事媒體編輯，也奮力掙扎，尤其2007年好萊塢作家罷工期間更陷困境。兩人處境好不容易好轉，卻已過生育期，緊接著疫情爆發， 更不可能生小孩。

這波疫情終結了千禧世代一些人的生子願望。但仍有人懷抱夢想，可能為了生孩子花更多錢進行不孕治療、收養、代孕等。

醫療分析機構Truven Health Analytics數據顯示，健康、足月出生、無併發症的新生兒出生第一年平均花費約5085元，早產兒平均費用跳增為5萬5393元。

代孕費用 動輒六位數

年紀較大時生育將多花錢，通常無法獲保險 給付；全美僅約17%雇主提供領養補助（領養成本1萬5000元至4萬元），代孕費動輒六位數。

非營利的國際員工福利計畫基金會（International Foundation of Employee Benefit Plans）稱，約24%雇主提供體外受精在內的福利，全美僅13州要求保險公司承擔相關費用。

體外受精本身的費用就足可使人無力承受。體外受精每周期平均費用約2萬3000元，許多女性需要多週期才能懷孕。根據疾病控制預防中心，全美15至49歲女性僅約12%曾接受不孕服務。

加州大學爾灣分校（UC Irvine）現年37歲的行銷公關專員亞當斯（Annabel Adams）和她先生已人工受精自付費用已花了近3萬2000元，她的保險未提供給付，第一輪失敗後，便轉而使用先生的保險，他先生的公司保險提供最高1萬5000元終生生育費用。

這對夫妻還清學貸、獲得穩定工作並存夠錢購屋後，兩年前開始努力生小孩。亞當斯很快懷孕，但第12週時流產，二年間共流產五次，自然受孕難度很高，於是開始進行體外受精。

人工受孕費用出奇的貴，亞當斯和先生之前已解用一個IRA退休帳戶支付房貸，如今不得不再動用第二個帳戶生養小孩。亞當斯說，如果一試再試仍無效，他們將繼續向前走。