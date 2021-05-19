新屋開工跌9.5% 建築許可微增

商務部表示，受木材和其他建材價格飛漲影響，4月新屋開工率下跌9.5%，經季節調整後年率為156.9萬套，年增67.3%。3月數據由初值173.9萬套下修至173.3萬套，仍為2006年6月以來最高水平。新屋建築許可數量增加0.3%，達176萬套。較2020年4月飆升60.9%。

小摩任命2女主管 伺機接班戴蒙

在史密斯(Gordon Smith)宣布年底退休後，摩根大通(JPMorgan Chase)任命萊克(Marianne Lake)和皮埃普扎克(Jennifer Piepszak)出任該公司龐大的消費銀行營運負責人。這項人事案也強化了現年65歲的CEO戴蒙(Jamie Dimon)的接班計畫，這兩位女性被視為最可能接任戴蒙的人選。

美商銀宣示2025年前時薪25元

美國 商銀發布公告表示，在2025年前將把員工最低時薪提高到25元。該公司去年才剛剛將最低時薪提高到20元。這家資產僅次於摩根大通(JPMorgan Chase)的美國第二大銀行也表示，供應商也將被要求支付至少時薪15元。

家得寶上季財報超越預期

家得寶(Home Depot)上季獲利打破預期，因為消費者裝修房屋支出在疫情爆發一年多後仍未消退。第1季獲利41.5億元，合每股3.86元，高於去年同期的22.5億元和每股2.08元，也高於Refinitiv分析師平均預期的3.08元。銷售額增加32.7%達375億元，超出預期的349.6億元。全球同店銷售額猛增31%。

微軟 Win 10更新著重性能

微軟表示即將推出其一年兩度Windows 10操作系統更新的最新版。沒有什麼主要的新功能，相反地，它主要是提升PC性能。微軟對Windows業務一向採取更謹慎的態度，該業務約占全公司營收的14%。NetMarketShare數據顯示，Windows 10目前在超過13億台設備上運作，4月市占率為59%。

蘋今夏推升級MacBook Pro

《彭博》報導，蘋果 計畫今年夏天發表重新設計的MacBook Pro筆記型電腦，內部中央處理器(CPU)將採用其自有的升級晶片。報導指出，之後將推出新版本的MacBook Air、Mac Pro和入門級MacBook Pro。蘋果M1處理器去年在MacBook Air、MacBook Pro和Mac Mini中首次亮相，也用於今春推出的新款iMac。