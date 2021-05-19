通膨蠢動逆勢而行 沃爾瑪擴大折扣促銷

通貨膨脹正在推動各項商品價格上漲，從蘇打水到尿布不等，而沃爾瑪 表示將推出更多折扣。

沃爾瑪美國CEO佛納(John Furner)在財報電話會議上表示，沃爾瑪第1季店面折扣比去年同期多出30%。他說，將會繼續維持這種作法，擴大與競爭對手的售價差距，以爭取更大的市占率。

他說：「過去12個月，我們發現折扣戰的確有效，而供應商也在努力確保這種情況會持續下去。」

沃爾瑪早就以其「每日特價」口號廣獲好評。在店內貨架走道間以放大字體的數字促銷，稱之為大降價(rollback)，以吸引購物者注意並強調可以省下多少。

然而，在疫情 爆發的最初幾個月沃爾瑪和其他食品雜貨商努力維持貨架庫存的同時，這些促銷活動多被取消。許多零售商 的庫存不足以鼓勵顧客採購更多商品，只能採取限制購買。有些零售商還取消了像是服裝這類較少購買物品的訂單，因而減少了清倉拍賣品的來源。

最近，零售商又面臨新挑戰：隨著大宗商品成本上漲，包括可口可樂和寶鹼之類的包裝消費品公司提高了售價。

但是，沃爾瑪堅守作法，認為對零售商來說，銷售回升代表已重回常態。隨著越來越多人購買新衣、美白牙齒工具和其他商品，它更加重其主要競爭優勢。

佛納說，以低價競爭非常重要，因為越來越多購物者會去不同商店比較價格看何者最划算。在疫情最嚴重時期，消費者會減少購物行程，只去住家附近商店並一次購足所需商品。

但隨著對疫情安全性的擔憂降低，開始對預算錙銖必較，同時面對更多生活支出如通勤、外食和住宿，這種情形將會改變。他說，「價格可能比便利性更重要。」