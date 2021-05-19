亞馬遜擬以90億美元買米高梅

英國金融時報報導，電商巨頭亞馬遜 正在洽商以約90億美元併購米高梅電影公司（MGM）。若成真，這將是美國 電信商AT＆T分拆旗下華納媒體、並讓華納媒體與Discovery合併後，最新一起娛樂產業交易案，可能讓今年的串流資產交易更加火熱。

若亞馬遜收購米高梅，將能強化其Prime串流服務。亞馬遜和米高梅都不願評論這篇報導。串流事業已成為娛樂產業的主流，傳統媒體集團競相擴大規模，力抗大型科技公司。

亞馬遜正在強化娛樂事業。該公司上周向員工表示，執行長貝佐斯的長期副手布萊克本（Jeff Blackburn）將回鍋，負責經營全新成立的「全球媒體和娛樂組織」，整合亞馬遜廣泛的娛樂內容，包括Prime Video服務和遊戲直播平台Twitch。

米高梅也和其他電影公司一樣，遭受新冠疫情的重創。由於歐洲和美國電影院 在過去一年的多數時間關閉，米高梅已四度延後007系列最新電影「007：生死交戰」的上映時間。

米高梅的影劇產品組合豐富，除了最知名的「007」系列電影，還有「冰風暴」、 「使女的故事」、「哈比人」等電影與電視影集，對串流影音業者極具吸引力。