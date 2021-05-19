我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

啟動刑事調查 前司法官員：川普離入獄又近一步

求不到美疫苗就向中國討 宏都拉斯可能拋棄台灣

亞馬遜擬以90億美元買米高梅

編譯王巧文／綜合報導

英國金融時報報導，電商巨頭亞馬遜正在洽商以約90億美元併購米高梅電影公司（MGM）。若成真，這將是美國電信商AT＆T分拆旗下華納媒體、並讓華納媒體與Discovery合併後，最新一起娛樂產業交易案，可能讓今年的串流資產交易更加火熱。

若亞馬遜收購米高梅，將能強化其Prime串流服務。亞馬遜和米高梅都不願評論這篇報導。串流事業已成為娛樂產業的主流，傳統媒體集團競相擴大規模，力抗大型科技公司。

亞馬遜正在強化娛樂事業。該公司上周向員工表示，執行長貝佐斯的長期副手布萊克本（Jeff Blackburn）將回鍋，負責經營全新成立的「全球媒體和娛樂組織」，整合亞馬遜廣泛的娛樂內容，包括Prime Video服務和遊戲直播平台Twitch。

米高梅也和其他電影公司一樣，遭受新冠疫情的重創。由於歐洲和美國電影院在過去一年的多數時間關閉，米高梅已四度延後007系列最新電影「007：生死交戰」的上映時間。

米高梅的影劇產品組合豐富，除了最知名的「007」系列電影，還有「冰風暴」、 「使女的故事」、「哈比人」等電影與電視影集，對串流影音業者極具吸引力。

電影院 亞馬遜 美國

上一則

疫情旱情夾擊 台經濟成長將留傷痕 恐加重全球晶片荒

下一則

比特幣上沖下洗 馬斯克貼圖「鑽石手」暗示不賣比特幣

延伸閱讀

德國加強監管科技巨擘 對亞馬遜發起反壟斷調查

德國加強監管科技巨擘 對亞馬遜發起反壟斷調查
沃爾瑪財報觀察重點：Walmart+

沃爾瑪財報觀察重點：Walmart+
費城落選亞馬遜第二總部 新書爆內幕

費城落選亞馬遜第二總部 新書爆內幕
亞馬遜擴張娛樂版圖 傳正洽談收購米高梅

亞馬遜擴張娛樂版圖 傳正洽談收購米高梅

熱門新聞

基金經理人說，大型科技股現在有如在辦超級特賣，買點浮現。路透

股市有便宜可揀 專家：這些大型科技股正在辦超級特賣

2021-05-13 05:36
美股三大指數19日早盤全面重挫，為連續三日下跌，原因是加密貨幣慘遭血洗，促使科技股出現賣壓。美聯社

比特幣暴跌 美股早盤大跌490點

2021-05-19 10:05
美國4月通膨年增率達4.2%，一部分反映基期效應因素。路透

美國通膨熱得發燙 對美股有何意義？

2021-05-12 11:39
特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）。路透

比特幣跌破4.5萬美元 馬斯克暗示特斯拉可能賣出持幣

2021-05-16 19:09
紐約時報專欄作家克魯曼。路透

克魯曼：Fed印鈔引爆通膨？貨幣蟑螂說法不可信

2021-05-14 12:08
包括比特幣在內的加密貨幣突然暴跌，拉低整體市場情緒。(美聯社)

比特幣震幅大 美股上沖下洗

2021-05-19 16:37

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
估房價也歧視？她找白人扮哥哥 房屋鑑價翻一倍

估房價也歧視？她找白人扮哥哥 房屋鑑價翻一倍
專家綜合4個原因 美暫躲過變種危機

專家綜合4個原因 美暫躲過變種危機
求不到美疫苗就向中國討 宏都拉斯可能拋棄台灣

求不到美疫苗就向中國討 宏都拉斯可能拋棄台灣
比特幣暴跌 美股早盤大跌490點

比特幣暴跌 美股早盤大跌490點

金融時報：劉鶴兒子躲幕後搞投資 押騰訊、京東獲利豐

金融時報：劉鶴兒子躲幕後搞投資 押騰訊、京東獲利豐