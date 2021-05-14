投資人進場低接 道指大漲433點

美股從前一個交易日的大跌中反彈，投資 人在回調後重新進場。

道瓊工業平均指數 上漲433.79點或1.29%至3萬4021.45點。史坦普500指數上漲49.46點或1.22%至4112.5點，除能源外所有類股均上揚。以科技股為主的那斯達克綜合指數走升93.31點或0.72%收1萬3124.99點，因投資人試圖在疲軟的科技業中選出一些贏家。蘋果和微軟反彈約1.7%。

特斯拉下跌3.06%。該股在最近13個交易日中下跌11天，本周至今已下跌14.97%，將創2020年3月以來最糟單周走勢。

疾病控制與預防中心(CDC)表示，完全接受疫苗接種的人不再需要戴口罩或與他人保持六英尺的距離，類似航空公司在內的經典的經濟重啟類股大漲。美國 航空、聯合航空和達美航空分別上漲2%以上。

投資人13日大幅無視另一份熱門的通膨報告，4月生產者物價較去年同期上漲超過6%。

由於通貨膨脹的擔憂加劇，投資人迅速拋售成長型股票，因為物價上漲往往會擠壓獲利率並侵蝕企業利潤。如果物價壓力持續太久，聯準會(Fed)將被迫縮減寬鬆貨幣政策。

高科技是疫情期間表現最好的類股，但最近幾周明顯承壓。史指和道指本周仍分別下跌超過2%，那指表現更差，本周下跌4.5%。