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道指下波行情 英特爾、思科和霍尼韋爾接棒

財經新聞組／綜合報導

道瓊工業平均指數近日一再刷新高紀錄，在10日收盤前一度站上歷史高3萬5000點以上，由3M、Walgreens和寶鹼(Procter＆Gamble)等股票領漲。

但是，這些個股可能不會是引領下一輪行情的最佳選擇。

Joule Financial總裁塔特羅(Quint Tatro)表示：「有兩個更典型的科技股值得考慮。」他點名英特爾和思科。

英特爾是10日表現最差的道指成份股，下跌3%，因整體科技類股全面承壓。思科也一樣走跌。

塔特羅說，「英特爾真的跌過頭了，而且並未受到公平待遇。此刻正是個巨大的低接良機，我們認為，該公司的遠期本益比大約在12倍左右，它也有非常健康的資產負債表，並向股東支付將近2.5％的股息殖利率。」「隨著投資人和交易商回頭追捧科技股，它將會受惠。」

英特爾股價已接近熊市，較4月中旬的高點下跌18%。

塔特羅指出，「思科也一樣。它的遠期本益比非常便宜，資產負債表比英特爾還好，股息殖利率將近3%。」「就像在2月和3月時每個人都追逐它們一樣，我們並沒有放棄它們，只是等待這些科技和成長型個股下滑時進場。」

Oppenheimer技術分析主管沃德(Ari Wald)則是看好工業領域，「我看好的是Honeywell International(霍尼韋爾國際)。」「我們看好工業類股，建議加碼部位，並相信霍尼韋爾在相對基礎上還有上揚空間。」

從霍尼韋爾相對史坦普500指數的走勢圖來看，該股在2019年至2020年上半年表現不佳，在第4季爆發，但此後一直在盤整。

沃德說：「它已在低檔徘徊許久，拉平了200日均線，我們認為它現在可望回升並重新展露出色表現。」

霍尼韋爾今年上漲超過8%，不及史指近12%的漲幅。

殖利率 指數 股息

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