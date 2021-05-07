失業救濟數據佳 推升道指再創高

截至5月1日當周，首次申請失業救濟金人數低於預期，推升股指漲幅。Getty Images

道瓊 工業平均指數 上漲318.19點或0.93%至3萬4548.53點，再創新高。史坦普500指數上漲34.04點或0.82%至4201.62點。那斯達克綜合指數收復早盤跌幅，上漲50.42點或0.37%至1萬3632.84點。

首次申請失業救濟金人數優於預期，推升股指漲幅。截至5月1日當周，首次申請失業保險金人數為49.8萬，創疫情以來新低，優於《道瓊》(Dow Jones)估計的52.7萬。

4月就業 報告定7日發布。接受《道瓊》調查的經濟學者預計，上月將新增100萬個就業崗位，失業率預計將從6%降至5.8%。

E-Trade Financial投資策略總經理羅文嘉特(Mike Loewengart)表示：「今天的數據是另一項證據，證明距離全面經濟復甦僅一步之遙，比某些人預期的要早。」「正如數據所顯示，就業部門正在出現一些明顯的復甦，現在所有目光都將注視著這將如何影響聯準會(Fed)的動作。」

PayPal上漲1.87%，該公司上季業績優於預期，營收猛增31%。

Etsy下跌14.57%，該公司預警其銷售恐隨著疫情消退而放緩。