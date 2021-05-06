286億重振餐廳補助 開放申請

小型餐廳迫切爭取補助救濟。（路透）

餐飲業在經歷過去一年的艱苦挑戰後，相關援助不斷湧現。

小型企業管理局(Small Business Administration)的餐廳重振基金(Restaurant Revitalization Fund)於3日開設官網，接受遭受重創的餐廳、酒吧、餐車等申請286億元的補助，需求立即大幅湧現。

白宮 5日表示，在官網成立2天後，全美有18萬6200家餐廳、酒吧和其他符合條件的企業申請救濟。

由婦女、退伍軍人和低社經地位者經營的小型企業享有優先權。根據白宮統計，符合這些條件的團體有9萬7600份申請。此外，疫情 前年收入不到50萬元的企業則提出超過6萬1000份申請，代表美國這些規模最小的餐廳和酒吧正在尋求救濟。

RRF向餐廳提供遭疫情影響的營收損失同等救助，每家企業最高可獲1000萬元救濟，每家實體店的補助最高500萬元。資金必須在2023年3月之前使用，並且只要用於支付工資、供應商，貸款、維修和租金，就不需要償還。

過去一年該產業一直是重災區。全國餐廳協會(National Restaurant Association)估計，從2020年3月到今年4月，有11萬家餐廳永久或長期關閉。該協會還表示，餐廳和餐飲服務銷售額較預期水平減少2800億元。

現在的問題在於該計畫是否提供足夠的援助來幫助所有需要的企業。

NRA公共事務執行副總裁甘迺迪(Sean Kennedy)表示：「每個人都在問：補助會維持多久？當音樂停止時該怎麼辦？」

甘迺迪說，整個餐飲業都感受到這項挑戰。有些主管指出，政府的紓困措施讓許多勞工 不想重返工作崗位，而支持者則主張為低薪勞工爭取更高待遇。

除了餐廳重振基金外，PPP也是小型企業和許多餐廳的生命線。SBA 4日證實該計畫的一般資金已經用盡，除少數例外，不再接受大多數新申請案。該計畫已延長至5月31日，但許多人認為其資金無法撐到那個時候。