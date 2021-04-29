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利率維持寬鬆 史指平盤作收

財經新聞組／綜合報導

聯準會(Fed)在其最新政策決定中維持利率不變，並暗示即使經濟走強和通貨膨脹率上升，它仍將繼續維持寬鬆的貨幣政策，史坦普500指數平盤作收。

雖然盤中觸及新高紀錄，但史指收跌3.54點或0.08%報4183.18點。道瓊工業平均指數下跌164.55點或0.48%收3萬3820.38點，主受安進(Amgen)因財報令人失望而下跌7.22%的拖累。那斯達克綜合指數下跌39.19點或0.28%收1萬4051.03點。

Fed結束為期兩天的政策會議，將利率維持在接近於零的水平。並調升對經濟的評估，並承認通貨膨脹率正在上升。

Fed在會後聲明中說：「隨著疫苗接種的進展和強有力的政策支持，經濟活動和就業指標得到強化。」「隨著通貨膨脹率持續低於長期目標，委員會將在一段時間內力促通貨膨脹率適度高於2%，以使長期平均通貨膨脹率達到2%，而長期通貨膨脹預期仍堅持固定在2%。在此之前委員會會保持貨幣政策的寬鬆。」

在Fed主席鮑爾(Jerome Powell)表示實現2%目標可能需要「一段時間」後，史指升至盤中高點。但在鮑爾承認某些資產價格可能過高後，股指從高點回落。

波音連續第6季虧損，也拖累道指，股價下跌2.81%。

通貨膨脹 指數 鮑爾

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