2月房價年增12% 15年最高

因供應緊張和需求旺盛，房屋競購白熱化，S&P CoreLogic Case-Shiller 2月房價指數同比上漲12%，高於1月的11.2%，是2006年2月以來最高紀錄。10大城市綜合指數年增11.7%，高於1月的10.9%；20城綜合指數年增11.9%，高於1月的11.1%，除芝加哥和拉斯維加斯外，所有城市增幅皆達兩位數。

小摩召回員工上班 上限50%

摩根大通(JPMorgan Chase)公布兼職以上的美國 員工將可重返辦公室上班。這家資產規模最大的美國銀行通知員工，正在增加允許在辦公室工作的員工數，將於5月17日向所有員工開放，但使用率不得超過50%。期望7月初所有員工都能輪班出勤，希望員工開始進行必要安排。

Beyond Meat推新版無肉漢堡

Beyond Meat下周起在雜貨店推出3.0版無肉漢堡，6月推廣至餐廳。自2016年推出第一批產品後，Beyond Burger的無肉漢堡已在全美2萬8000多個零售店內銷售。疫情前餐廳和自助餐廳約占Beyond總銷售額的一半，但之後銷售急劇轉移至雜貨店和便利店。第4季零售額增加76%達6210萬元。

電商助力 UPS上季營收 超標

UPS上季營收超出華爾街預期，這家全球最大包裹運送公司受惠於新冠病毒大流行期間網購量激增，電商交貨蓬勃發展，因待在家裡的消費者訂購從健身車到沙發所有物品。同時也配送新冠疫苗的UPS表示，其美國國內部門營收成長22.3%，中小型企業是主要動力。不計特殊項目，每股獲利2.77元。

微軟營收增19% 3年來最大

微軟第3財季財報優於分析師 預期。調整後每股獲利1.95元，高於接受Refinitiv調查分析師預期的1.78元；營收417.1億元，高於分析師預期的410.3億元，年增19%，為2018年來最大單季增幅，部分是受惠於新冠疫情引發的PC熱賣。Azure公共雲成長50%，高於分析師預期的46%。

YouTube廣告收入60.1億 增49%

Alphabet第1季每股獲利26.29元，高於接受Refinitiv調查分析師預期的15.82元；營收553.1億元，高次預期的517億元；谷歌Cloud營收40.5億元，低於FactSet估計的40.7億元。YouTube廣告營收60.1億元，高於StreetAccount估計的57.0億元，年增49%；流量獲取成本97.1億元，高於FactSet估算的92.5億元。