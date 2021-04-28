我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「有聽到骨折聲嗎」科州警虐打失智婦的集體警暴事件

拜登1.8兆美國家庭計畫 年收40萬以下家庭不加稅

財經簡訊

財經新聞組／整理

2月房價年增12% 15年最高

因供應緊張和需求旺盛，房屋競購白熱化，S&P CoreLogic Case-Shiller 2月房價指數同比上漲12%，高於1月的11.2%，是2006年2月以來最高紀錄。10大城市綜合指數年增11.7%，高於1月的10.9%；20城綜合指數年增11.9%，高於1月的11.1%，除芝加哥和拉斯維加斯外，所有城市增幅皆達兩位數。

小摩召回員工上班 上限50%

摩根大通(JPMorgan Chase)公布兼職以上的美國員工將可重返辦公室上班。這家資產規模最大的美國銀行通知員工，正在增加允許在辦公室工作的員工數，將於5月17日向所有員工開放，但使用率不得超過50%。期望7月初所有員工都能輪班出勤，希望員工開始進行必要安排。

Beyond Meat推新版無肉漢堡

Beyond Meat下周起在雜貨店推出3.0版無肉漢堡，6月推廣至餐廳。自2016年推出第一批產品後，Beyond Burger的無肉漢堡已在全美2萬8000多個零售店內銷售。疫情前餐廳和自助餐廳約占Beyond總銷售額的一半，但之後銷售急劇轉移至雜貨店和便利店。第4季零售額增加76%達6210萬元。

電商助力 UPS上季營收超標

UPS上季營收超出華爾街預期，這家全球最大包裹運送公司受惠於新冠病毒大流行期間網購量激增，電商交貨蓬勃發展，因待在家裡的消費者訂購從健身車到沙發所有物品。同時也配送新冠疫苗的UPS表示，其美國國內部門營收成長22.3%，中小型企業是主要動力。不計特殊項目，每股獲利2.77元。

微軟營收增19% 3年來最大

微軟第3財季財報優於分析師預期。調整後每股獲利1.95元，高於接受Refinitiv調查分析師預期的1.78元；營收417.1億元，高於分析師預期的410.3億元，年增19%，為2018年來最大單季增幅，部分是受惠於新冠疫情引發的PC熱賣。Azure公共雲成長50%，高於分析師預期的46%。

YouTube廣告收入60.1億 增49%

Alphabet第1季每股獲利26.29元，高於接受Refinitiv調查分析師預期的15.82元；營收553.1億元，高次預期的517億元；谷歌Cloud營收40.5億元，低於FactSet估計的40.7億元。YouTube廣告營收60.1億元，高於StreetAccount估計的57.0億元，年增49%；流量獲取成本97.1億元，高於FactSet估算的92.5億元。

營收 分析師 美國

上一則

螞蟻基金交出「逆天」成績單 去年獲利增1.5倍

下一則

英特爾：晶片吃緊有望改善 估年底才能徹底紓解

延伸閱讀

財經簡訊

財經簡訊
大仁說財經 | 尿布價格水漲船高，育兒負擔加重

大仁說財經 | 尿布價格水漲船高，育兒負擔加重
財經簡訊

財經簡訊
財經簡訊

財經簡訊

熱門新聞

《彭博》報導，拜登計畫將美國富人的資本利得稅提高至43.4%。(美聯社)

調升資本利得稅 道指嚇退321點

2021-04-22 16:40
儘管疫情衝擊南韓經濟，但在成功控制疫情與半導體出口強勁的助攻下，南韓去年反而擠進全球前十大經濟體行列。路透

儘管疫情衝擊 這個國家反而擠進世界前十大經濟體

2021-04-21 07:28
「股神」巴菲特。美聯社

買狗狗幣、GME賠錢？股神教你如何避免重蹈覆轍

2021-04-23 08:40
華爾街日報專欄作家Jason Zweig表示，太早賣出手上股票，將使人更加煎熬。美聯社

股市漲翻天 如何保持冷靜？專家這麼說

2021-04-24 15:44
摩根大通執行長戴蒙。路透

小摩CEO戴蒙：美國經濟與股市有3條路可走

2021-04-22 11:09
美國總統拜登從當選到上任93天，美股標普500指數漲幅超過24%。（美聯社）

拜登執政近百日 美股已創1950年代來最旺 大勝川普

2021-04-26 20:19

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
老翁打完新冠疫苗「精力無窮」 1小時床戰3女 警方看傻

老翁打完新冠疫苗「精力無窮」 1小時床戰3女 警方看傻
CDC：打完疫苗 戶外散步、小聚不必戴口罩

CDC：打完疫苗 戶外散步、小聚不必戴口罩
中留學生加國遭襲被刺 有人攔住救援者：是他自己問題

中留學生加國遭襲被刺 有人攔住救援者：是他自己問題
8月開學的前30天內 中國留學生可直飛入境美國

8月開學的前30天內 中國留學生可直飛入境美國
天生緣分？2華裔女大生校車上閒聊 竟是中國孤兒院同窗

天生緣分？2華裔女大生校車上閒聊 竟是中國孤兒院同窗