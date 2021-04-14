專家：財報季前 市場脆弱

PNC Financial投資 長阿加蒂(Amanda Agati)警告投資人，由於高估值和與疫情 相關的嚴重風險，股市在財報季前夕面臨極度脆弱狀態。

她說：「我不確信第1季的獲利財報會有多精彩。」「股市絕對已設定了很高的標準。」

根據Refinitiv的數據，史坦普500指數的獲利增速應該是2018年第3季以來最強勁。預計第1季獲利將比去年同期成長24%。

阿加蒂說，「目前已經出現許多這些價值型導向的股票和低質量股票在財報季之前走勢艱難。雖然可能會達到較高門檻，但不確定會像過去兩季出現的那種大幅攀升。」「要讓股市維持反彈動力，就需要這種估值水平。」

操作1700億元資產的阿加蒂相信大多數利多已經被市場消化，「不幸的是，我們真的認為第1季的財報季可能傾向是『依傳言買入，獲證實後賣出』，直到股市能夠在基本面上實現真正合理且全面的回升為止。」

但她認為，由於新冠疫情，這將成為問題：「即使今年以來在重新開放方面取得進展，在疫苗 配發和接種方面進展雖緩慢但穩定，但新冠疫情仍是主導一切的主要角色。」「現實情況是，全球許多地方仍面臨非常大的新冠病例浪潮。」

阿加蒂還特別強調新冠病毒疫苗長期有效性的新風險，「最近開始出現醫學期刊的數據，可能需要在接種疫苗6個月後再接種第二劑。」「去年12月大家還在討論何時開始接種疫苗，這些問題在年中再度被提出。」