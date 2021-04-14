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金山提前擴大開放 16歲以上居民可接種疫苗了

財經簡訊

記者張大仁／整理

Stitch Fix創始人卸任CEO 股價跌

在宣布創始人雷克(Katrina Lake)將卸任CEO職務後，Stitch Fix股價下跌。該公司宣布總裁史波丁(Elizabeth Spaulding)將自8月1日開始擔任CEO。雷克在10年前就讀哈佛商學院時創立這家造型服務網站。該公司由員工為訂閱該服務或註冊客戶挑選服裝和配飾，讓電商增添不同個性。

蘋果4/20活動 新iPad Pro現身

蘋果公司宣布4月20日將舉行產品發表會，預計將宣布最新版本iPad Pro和AirTags跟踪設備等。該活動將於美東時間下午1點開始。蘋果公司可能利用這次活動來維續疫情期間的iPad的大賣。新款iPad Pro預計將配備蘋果最新最快的處理器，並且可能採用Mini LED技術的新型螢幕。

迪士尼更新規定 紋身不必遮掩

迪士尼公園部門最新規定讓演員不必再遮蓋紋身，並可以使用性別特徵的服飾為自己設計造型。迪士尼公司13日透露該公司對服裝和飾品規定的更新，以期使其主題公園的員工和賓客能備受歡迎。以往著重的顧客的感受，如今也將讓員工能在工作時更有歸屬感。

孩之寶與遊戲平台Roblox合作

玩具製造商孩之寶(Hasbro)宣布與網路遊戲平台Roblox建立合作關係，推出以Roblox為主題的Nerf射擊遊戲和大富翁(Monopoly)商品。Nerf衝鋒槍將現身各種Roblox遊戲，例如Arsenal和Jailbreak，於今年秋天在美國商店內發售。每個衝鋒槍都帶有一個代碼，讓玩家可在網路兌換虛擬衝鋒槍以在遊戲中使用。

方舟伍德示警投資SPAC熱潮

方舟投資公司(Ark Invest)的知名操盤人伍德(Cathie Wood)對投資人投入大筆現金在SPAC投機交易上表達擔憂。她說：「SPAC領域遲早會出事。」「當太多資金追逐可能很少的真正投資機遇時，我總是很擔心。」根據SPAC Research統計，今年前3個月，SPAC已籌集近1000億元，超過去年全年的834億元。

微軟NB CPU可選英特爾和AMD

微軟發表蘋果MacBook Air的競爭產品Surface Laptop 4，客戶可以在13.5吋和15吋兩種尺寸產品中選擇Intel或AMD處理器。這讓微軟在設備上的選擇與蘋果不同，蘋果放棄在其新電腦產品中使用英特爾處理器，轉而使用自有晶片。這也顯示英特爾仍在為曾經一統天下的領域苦苦掙扎。

3月CPI年增2.6% 3年半新高

勞工部報導，3月消費者物價指數(CPI)月增0.6%，年增2.6%，為2018年8月以來最高，遠高於2月的1.7%。《道瓊》原預計CPI月增0.5%，年增2.5%。汽油價格上漲9.1%是月增幅最大推力，占整體CPI漲幅一半；年增22.5%。不含波動性的食品和能源的核心CPI月增0.3%，年增1.6%。

蘋果 投資 迪士尼

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