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Fed激勵情緒 史指再創新高

記者張大仁／綜合報導

史坦普500指數小幅上漲至歷史新高，因聯準會(Fed)上次會議紀錄顯示，Fed承諾為支持全面經濟復甦而繼續採取寬鬆政策。

史指上漲6.02點或0.15%至4079.96點。道瓊工業平均指數上漲16.02點或0.05%至3萬2446.26點。雖高科技股普遍上揚，但以科技股為主的那斯達克綜合指數仍下跌9.54點或0.07%至1萬3688.84點。亞馬遜、蘋果和Alphabet都上漲逾1%，臉書則躍升2.23%。

Fed官員在上次會議中表示，在追求經濟目標的同時，資產購買的速度將再維持一段時間，「與會者認為，可能還需要一段時間才能讓FOMC最大就業率和物價穩定目標出現實質性進一步發展，並且依據FOMC的結果論調整的指導方針，資產購買至少會按照目前速度持續下去。」

會議紀錄還說：「預計今年的實質國內生產總值(GDP)將出現實質性成長，失業率將顯著下降。」「預計實質GDP總值成長將在2022年和2023年下降，但仍將超過預期增幅，並因假設貨幣政策維持高度寬鬆，失業率會下降至歷史低點。」

重新開放類股如航空公司和郵輪公司領漲，延續近期表現。嘉年華(Carnival)攀升1.4%，而皇家加勒比海和挪威遊輪公司也都上揚。聯合航空上漲0.15%。

指數 皇家 就業

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