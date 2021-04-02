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專家：成長型股票Q2將翻身

記者張大仁／綜合報導

價值型股票在第1季大漲。但Joule Financial總裁塔特羅(Quint Tatro)表示，第2季可能會是一些長期不振的成長型類股翻身時機。

他說，「在今年開年之際，市場就因為忽略成長型股票而屢遭批評，每個人都在追逐價值型股票，我們並不認為這是適當的。價值型股票的估值被荒謬地拉高了。而現在它們正在出現可觀的跌幅，其中許多個股跌幅達到40%甚至50%。」

IVW成長型ETF在第1季上揚2%，遠低於IVE價值型ETF漲幅10%。成長型股票是指那些看好未來收益潛力而願意為之付出溢價的股票；價值股票則是指那些相估值相對於市場而言較便宜的股票。

塔特羅仍然相信價值型股票仍有發展空間，並表示，押注成長型股票似乎是短期作法，以善用這些股票的過度跌幅，「在接下來幾年中，市場應該是周期性、工業、和價值型股票的天下。」「這是明智的選擇，但是如果出現像過去幾周那樣的分歧時，就必須進場。這就是我們一直在做的事情，最近幾天的投資效益還不錯。」

他利用創新投資人伍德(Cathie Wood)的方舟創新ETF來操作成長型股票；特斯拉是這支ETF中最出名的持股之一。

New Street Advisors創始人薩普魯(Delano Saporu)則是著眼於另一支方舟創新ETF的成長型股票Shopify。他引用Stifel最近的看多報告指出，預測該股的潛在市場將成長。

他說，「該股的市場占有率上揚，主要是在疫情效應下，有更多小型企業和中型企業大力推動數位化。」「因此，如果想要尋找一個較具吸引力的領域，我認為Shopify可以作為一個代表。」

Shopify已經從2月高點回落26%，今年以來股價落入負值。（記者張大仁）

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