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殖利率壓低科技 道指收跌逾百點

記者張大仁／綜合報導

主要科技股在10年期美國國債殖利率觸及2020年1月以來最高水平後再次承壓，股市30日收跌。

道瓊工業平均指數盤中觸及歷史新高，收跌104.41點或0.31%報3萬3066.96點，蘋果和微軟是其中最大輸家，下跌超過1.2%。在消費性必需品和科技類股領跌下，史坦普500指數下跌12.54點或0.32%收3958.55點。那斯達克綜合指數下跌14.25點或0.11%收1萬3045.39點，盤中一度下跌逾1%。

看好疫苗推出和基礎建設支出計畫提振了經濟全面復甦和通膨率上升的預期，10年期美國國債殖利率早盤攀升6個基點至1.77%，創14個月最高水平，收盤持平於1.72%。

經濟諮商會3月消費者信心指數飆升至109.7，為一年來最高水平。傳統受惠經濟重啟的類股大漲。美國航空跳升5.28%，而聯合航空跳升3.58%。嘉年華、挪威郵輪和皇家加勒比海的股價均上漲超過3%。

上周因沖基金被迫拋售部位而大跌的ViacomCBS和Discovery大幅反彈；Discovery跳升5.36%，而ViacomCBS則上漲3.55%。

富國銀行(Wells Fargo)表示未因對Archegos持股斷頭而蒙受損失後跳升2.44%。其他銀行股也反彈。高盛(Goldman Sachs)上漲2.01%。摩根大通(JPMorgan)和美國商銀(Bank of America)分別上漲逾1.2%。

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