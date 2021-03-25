利率提高 房貸申請連4升

抵押貸款銀行家協會(MBA)表示，經季節性調整後，上周購買房屋的房貸申請數較前周增加3%，為連續第4周上升。銷量比一年前增加26%。但是，下個月的年增率可能會急增，因為一年前新冠疫情開始時購房行動就停止了。自備20%的30年期房貸平均利率由3.28%升至3.36%，為去年7月來新高。

資本財訂單 意外跌0.8%

商務部表示，2月資本財新訂單意外下降，結束連9月增幅，顯示上月的嚴寒對德州和人口稠密的南部各州經濟活動造成嚴重破壞。不含飛機的核心資本財訂單下跌0.8%，與預估增加0.5%完全相反；年增率則為8.5%。

3月PMI 59 訂單近7年新高

IHS Markit表示，3月上半月美國 製造業PMI指數初值從2月的終值58.6升至59。讀數高於50代表製造業正在成長。PMI初值中的新訂單指數躍升至2014年6月以來最高水平。

郵輪 業籲CDC開放港口

全球最大郵輪公司產業組織Cruise Lines International Association呼籲疾病控制與預防中心(CDC)在7月初逐步開放美國港口出航。在酒店、賭場和航空公司重新開放訂位之際，大多數遊輪仍然遭限制營業，以等待CDC決定何時讓美國恢復航海旅遊。由於新冠疫情影響，郵輪已叫停所有美國航程達12個月。

缺晶片 GM 停產中型皮卡

由於全球半導體晶片短缺，通用汽車(GM)將暫停其中型皮卡的生產，以優先生產大型高利潤的全尺寸皮卡和SUV。聯合汽車工會的訊息顯示，密蘇里州廠的停產時間將從3月29日開始一直持續到4月12日。該廠生產GMC Canyon和雪佛蘭Colorado皮卡，但該廠的廂型車生產不受影響。

拚數位訂單 百勝併Tictuk

百勝餐飲集團(Yum Brands)表示，為確保在新冠病毒大流行期間的數位訂單，已在不到一個月之內進行第二次技術性收購。這家擁有肯德基、塔可鐘、必勝客和Habit Burger Grill的餐廳集團表示，已收購以色列公司Tictuk，該公司讓客戶在社交媒體和簡訊App上訂購食物。交易條款未透露，但表示Tictuk將繼續與現有第三方客戶合作。