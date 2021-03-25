我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全球塞船「衛生紙之亂」恐上演？木漿出貨拉警報

新疆棉風波 NIKE也中槍 眾星切割「停止合作」

財經簡訊

記者張大仁／整理

利率提高 房貸申請連4升

抵押貸款銀行家協會(MBA)表示，經季節性調整後，上周購買房屋的房貸申請數較前周增加3%，為連續第4周上升。銷量比一年前增加26%。但是，下個月的年增率可能會急增，因為一年前新冠疫情開始時購房行動就停止了。自備20%的30年期房貸平均利率由3.28%升至3.36%，為去年7月來新高。

資本財訂單 意外跌0.8%

商務部表示，2月資本財新訂單意外下降，結束連9月增幅，顯示上月的嚴寒對德州和人口稠密的南部各州經濟活動造成嚴重破壞。不含飛機的核心資本財訂單下跌0.8%，與預估增加0.5%完全相反；年增率則為8.5%。

3月PMI 59 訂單近7年新高

IHS Markit表示，3月上半月美國製造業PMI指數初值從2月的終值58.6升至59。讀數高於50代表製造業正在成長。PMI初值中的新訂單指數躍升至2014年6月以來最高水平。

郵輪業籲CDC開放港口

全球最大郵輪公司產業組織Cruise Lines International Association呼籲疾病控制與預防中心(CDC)在7月初逐步開放美國港口出航。在酒店、賭場和航空公司重新開放訂位之際，大多數遊輪仍然遭限制營業，以等待CDC決定何時讓美國恢復航海旅遊。由於新冠疫情影響，郵輪已叫停所有美國航程達12個月。

缺晶片 GM停產中型皮卡

由於全球半導體晶片短缺，通用汽車(GM)將暫停其中型皮卡的生產，以優先生產大型高利潤的全尺寸皮卡和SUV。聯合汽車工會的訊息顯示，密蘇里州廠的停產時間將從3月29日開始一直持續到4月12日。該廠生產GMC Canyon和雪佛蘭Colorado皮卡，但該廠的廂型車生產不受影響。

拚數位訂單 百勝併Tictuk

百勝餐飲集團(Yum Brands)表示，為確保在新冠病毒大流行期間的數位訂單，已在不到一個月之內進行第二次技術性收購。這家擁有肯德基、塔可鐘、必勝客和Habit Burger Grill的餐廳集團表示，已收購以色列公司Tictuk，該公司讓客戶在社交媒體和簡訊App上訂購食物。交易條款未透露，但表示Tictuk將繼續與現有第三方客戶合作。

美國 郵輪 GM

上一則

疫後餐飲業回暖 海底撈轉虧為盈

下一則

騰訊去年獲利增30% 每天賺3.3億人民幣

延伸閱讀

財經簡訊

財經簡訊
晶片短缺 全球車商營收估減600億

晶片短缺 全球車商營收估減600億
財經簡訊

財經簡訊
加州華人保險理財協會 3/25新稅法財經講座

加州華人保險理財協會 3/25新稅法財經講座

熱門新聞

合法減稅 15大祕招一次學。（美聯社）

合法減稅 15大祕招一次學

2021-03-22 12:15
科技股拉低史坦普500指數，因債券殖利率飆升加劇對科技股估值的擔憂，並促使投資人拋售了高成長個股。(美聯社)

利率飆重挫科技 那指大跌逾3%

2021-03-18 16:53
道瓊工業平均指數收跌，因聯準會(Fed)決定不延長疫情期間的銀行寬限規定，因而引發債券殖利率上升和金融股遭拋售。美聯社

銀行股+殖利率 道指收跌234點

2021-03-19 16:50
美國最大加密貨幣交易所Coinbase尚未上市，但其估值在未上市市場於短短幾個月內便翻升近12倍，達680億美元。路透

未上市先轟動 Coinbase估值暴增近12倍 攀抵680億美元

2021-03-17 15:17
擔憂全球經濟可能因新冠疫情大流行重新爆發而遭重創，部分大型個股重挫，拉低股指。(美聯社)

憂疫情再傷復甦 道指大跌308點

2021-03-23 16:38
德意志銀行分析師拉布爾認為，比特幣就像電動車大廠特斯拉，必須把潛能轉化為成果，才撐得起高昂的價值。路透

比特幣像特斯拉 但價值不能只靠「仙子效應」支撐

2021-03-18 12:24

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
第二批紓困金即日起入帳 將寄支票預付卡

第二批紓困金即日起入帳 將寄支票預付卡
圓石槍擊案 槍手進門就開槍 父女三人躲壁櫥1小時 直到警察從天降…

圓石槍擊案 槍手進門就開槍 父女三人躲壁櫥1小時 直到警察從天降…

新疆棉風波NIKE也中槍 王一博切割：停止與NIKE合作

新疆棉風波NIKE也中槍 王一博切割：停止與NIKE合作
H&M拒用新疆產品和合作 中國掀起抵制潮

H&M拒用新疆產品和合作 中國掀起抵制潮
爭搶誰先下飛機？ 洛杉磯飛鳳凰城美航旅客打架

爭搶誰先下飛機？ 洛杉磯飛鳳凰城美航旅客打架