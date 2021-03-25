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重啟概念失守 股指由升轉跌

記者張大仁／綜合報導

由於科技股遭到拋售，投資人繼續由已大漲的成長型類股中撤出，史坦普500指數回吐早盤漲幅，收盤下跌。

史指盤中上漲0.8%，尾盤因科技股急跌下跌21.38點或0.55%收3889.14點。那斯達克綜合指數下跌265.81點或2.01%收1萬2961.89點，因大型科技股普遍下跌，蘋果、Netflix和臉書都下跌逾2%，特斯拉下跌4.82%。道瓊工業平均指數盤中一度上漲逾300點，但收盤讀秒前失守，下跌3.09點或0.01%收3萬2420.06點。

像是航空和航運等受惠經濟重啟的概念股尾盤走低。由於疾病控制與預防中心(CDC)表示航行禁令將持續到11月1日之後，郵輪營運商股價開始回落。挪威郵輪下跌4.85%，而皇家加勒比海和嘉年華分別下跌2.75%和1.89%。達美航空和聯合航空也收在最低點。

油價反彈超過6％，刺激能源股上揚2.5%，成為大盤唯一亮點。EOG Resources和Marathon Oil分別上漲4.15%和2.65%，而Diamondback Energy的漲幅為3.13%。材料和金融類股也跑贏大盤，分別上漲逾0.7%。

英特爾股價逆轉早盤漲幅，雖該晶片巨頭宣布復出計畫，但其股價下跌2.27%。該公司之前宣布將新建兩家工廠，以生產自用和其他公司下訂的晶片。

指數 股價 晶片

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