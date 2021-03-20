金融股下挫拖累 道指收跌234點

道瓊工業平均指數 收跌，因聯準會(Fed)決定不延長疫情期間的銀行寬限規定，因而引發債券殖利率 上升和金融股遭拋售。

道指因Visa和摩根大通(JPMorgan)領跌而下跌234.33點或0.71%至3萬2627.97點。史坦普500指數下跌2.36點或0.06%至3913.10點，盤中最低下跌0.7%。那斯達克綜合指數上漲99.07點或0.76%至1萬3215.24點，因投資人趁科技股下跌而進場買進。臉書上漲4.12%，而亞馬遜和Netflix分別上漲1.55%和1.46%。

Fed不延長本月底到期的寬限規定；該規定放寬疫情期間銀行的補充槓桿率(SLR)要求，允許銀行減少持有國庫券和其他資產的資本要求，目的是在危機期間穩定債券市場並鼓勵銀行放貸。

銀行股全面下跌。摩根大通(JPMorgan)和高盛(Goldman Sachs)都下跌逾1%，富國銀行(Wells Fargo)下跌2.88%，美國商銀也下跌1.05%。

同時，債券殖利率在宣布後從低點反彈。10年期美國國債殖利率略微回升，然後持平於1.73%，徘徊在一天前觸及的14個月高點1.75%附近。

道指和史指本周分別下跌0.5%和0.8%，中止連2周升勢。以科技股為主的那指本周也下跌0.8%，過去5周有4周下跌。