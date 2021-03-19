我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：美施打1億1573萬劑疫苗 29.2%成人接種

最高階級戰狼秀？美中會談「嘴上外交」肉搏戰

基金CEO：職場多元化 讓企業更強

記者張大仁／綜合報導

即將卸任的TIAA CEO佛格森(Roger W. Ferguson Jr.)指出，職場多元性不僅是正確的事情，也是最有利可圖。

他說，「越來越多研究證明，董事會的多元化、高階管理人員的多元化，在獲利能力、股價表現方面都帶來更好的業績。多元化在很多方面都是正確的，也是該做的明智之舉。」

去年針對種族不公正的抗議以及美國日益增加的財富差距，使勞工和管理階層能更佳地融洽已成為企業關注焦點。

新冠病毒大流行也讓這個問題成為焦點，女性和多為有色人種的收入底層因經濟封鎖而蒙受重擊。

佛格森指出，中產階級的萎縮及其占收入比率的下降，證明了「整個社會的不公平」。

聯準會(Fed)經濟學者估計，收入最低的五分之一人口失業率超過20%，而總體失業率為6.2%。即使失業率已自疫情初期高峰開始急劇下降，但黑人失業率仍達9.9%，西語裔失業率為8.5%。

女性失業率為6%，而且勞動參與率從疫情前的58.4%降至今年2月的56.3%。

將於3月底離開TIAA職位的佛格森表示，試圖避免這種差異已經使該金融服務公司變得更加強大。

在最近的Barron/Lipper基金調查中，該公司基金在近5年業績排名中名列前12位。

接任佛格森職位的將是摩根大通(J.P. Morgan)資深員工、華爾街職位最高黑人主管之一的達克特(Thasunda Brown Duckett)。

佛格森說，她為公司的多元化做出貢獻，「更重要的是，她更是一位出色的商業領袖。當我們將她列入高層職位時，就性別和種族而言，我們正在創造歷史，一位黑人CEO接任另一位CEO。」

黑人 CEO 疫情

上一則

台廠：中芯擴產比預期少40% 不須大驚小怪

下一則

中芯擴大產能 強攻28奈米 預計月產4萬片晶圓

延伸閱讀

Fed：景氣佳通膨升 但暫不升息

Fed：景氣佳通膨升 但暫不升息
德州失業率6.8% 復甦遲緩

德州失業率6.8% 復甦遲緩
高盛：今年失業率將降至4.1%

高盛：今年失業率將降至4.1%
失業率改善了 但伊州4萬民眾失業津貼周數縮水

失業率改善了 但伊州4萬民眾失業津貼周數縮水

熱門新聞

有「女股神」封號的明星基金操盤手伍德(右)。(Getty Images)

ARK女股神最新敲進這檔股票 一出手就砸3600萬元

2021-03-11 13:07
道瓊工業指數近日來迭創新高，反映疫後美國經濟復甦的展望。歐新社

道瓊指數近日迭創新高 為何意義重大？

2021-03-12 07:46
在聯準會即將公布政策決定前，道瓊工業指數從盤中紀錄高位回落，終結連升7天走勢。(美聯社)

等Fed政策宣示 股指從高點回落

2021-03-16 16:34
線上支付平台Stripe舉行最新一輪募資後，估值暴增至950億美元。取材自Stripe官網

矽谷最值錢未上市公司 支付平台Stripe估值近千億美元

2021-03-15 07:19
科技股拉低史坦普500指數，因債券殖利率飆升加劇對科技股估值的擔憂，並促使投資人拋售了高成長個股。(美聯社)

利率飆重挫科技 那指大跌逾3%

2021-03-18 16:53
高通總裁艾蒙（Cristiano Amon）將接任執行長。 路透

高通新CEO將上任 因晶片短缺徹夜難眠

2021-03-14 13:32

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
33歲婦與新婚丈夫一起上亞城按摩店 遇槍擊死劫

33歲婦與新婚丈夫一起上亞城按摩店 遇槍擊死劫
金山華裔婆婆反打襲擊者 女婿：她當時想著不能被欺負

金山華裔婆婆反打襲擊者 女婿：她當時想著不能被欺負
罵韓女「滾回共產黨中國」 她為已故聯邦參議員女兒

罵韓女「滾回共產黨中國」 她為已故聯邦參議員女兒
美中互嗆／楊潔篪諷美殺非裔 布林肯籲別和美對著幹

美中互嗆／楊潔篪諷美殺非裔 布林肯籲別和美對著幹
14州確診反增10% 專家憂爆第4波疫情：疫苗和病毒賽跑

14州確診反增10% 專家憂爆第4波疫情：疫苗和病毒賽跑