基金CEO：職場多元化 讓企業更強

即將卸任的TIAA CEO 佛格森(Roger W. Ferguson Jr.)指出，職場多元性不僅是正確的事情，也是最有利可圖。

他說，「越來越多研究證明，董事會的多元化、高階管理人員的多元化，在獲利能力、股價表現方面都帶來更好的業績。多元化在很多方面都是正確的，也是該做的明智之舉。」

去年針對種族不公正的抗議以及美國日益增加的財富差距，使勞工和管理階層能更佳地融洽已成為企業關注焦點。

新冠病毒大流行也讓這個問題成為焦點，女性和多為有色人種的收入底層因經濟封鎖而蒙受重擊。

佛格森指出，中產階級的萎縮及其占收入比率的下降，證明了「整個社會的不公平」。

聯準會(Fed)經濟學者估計，收入最低的五分之一人口失業率超過20%，而總體失業率為6.2%。即使失業率已自疫情 初期高峰開始急劇下降，但黑人 失業率仍達9.9%，西語裔失業率為8.5%。

女性失業率為6%，而且勞動參與率從疫情前的58.4%降至今年2月的56.3%。

將於3月底離開TIAA職位的佛格森表示，試圖避免這種差異已經使該金融服務公司變得更加強大。

在最近的Barron/Lipper基金調查中，該公司基金在近5年業績排名中名列前12位。

接任佛格森職位的將是摩根大通(J.P. Morgan)資深員工、華爾街職位最高黑人主管之一的達克特(Thasunda Brown Duckett)。

佛格森說，她為公司的多元化做出貢獻，「更重要的是，她更是一位出色的商業領袖。當我們將她列入高層職位時，就性別和種族而言，我們正在創造歷史，一位黑人CEO接任另一位CEO。」