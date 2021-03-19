科技股陷掙扎 專家仍看好

在股指創下歷史新高之際，投資 人仍在尋找其中隱藏的珍珠。

隨著10年期國債殖利率 觸及2020年1月以來最高水平，科技和醫療保健等高成長類股陷入掙扎，過去一個月跌幅最大；而同期能源和工業則表現突出。

New Street Advisors Group CEO兼首席顧問薩普魯(Delano Saporu)表示，部分投資人可能會想藉勢善用科技股的跌勢。

他的首選是微軟和蘋果，這是史指科技股2支權重最大的個股，「長期來看，目前的進場價位最有利。」「因此，對長期投資人而言，現在是以較低估值獲得高收益的機會，而且長遠來看，科技股只會漲得更高。」

薩普魯同時也注意那些可能受到「壓抑需求推升」的股票。他點名航空業中的達美航空和聯合航空，還有電子遊戲和虛擬實境(VR)產業。

Joule Financial投資長塔特羅(Quint Tatro)則表示，目前市場環境對挑股者最有利：「長久以來終於首度成為挑股市場。」雖然利率上升，大科技公司可能仍將承壓，但「追尋其他產業和個股的機會其實正恭逢其盛」。

他說：「我們可能會賣出蘋果和微軟，但買進受惠居家潮流的個股，特別是臉書 ；而谷歌則代表經濟重新開放，因其將受惠於小企業賴以恢復成長的廣告需求。」

雖被列為科技股，但臉書和谷歌母公司Alphabet實際上是史指通訊服務類股中權重最大的2支個股。

塔特羅還著眼於低調的類股，像過去一個月材料類股上揚約6%，今年以來超過8%。

他說，「工業金屬類股特別有意思。」「像是Commercial Metals、CMC和Reliance Steel等個股，在未來幾年將擁有超常的漲幅，尤其是因再通膨和全球成長重回正軌。它們擁有出色的資產負債表，並且股價符合基本面。」