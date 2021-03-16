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1張圖：美施打1億908萬劑疫苗 27.5%成人接種

WHO將公布新冠起源報告 中野生動物農場或為源頭

財經簡訊

記者張大仁／整理

GM旗下Cruise收購Voyage

通用汽車(GM)主導的自駕車子公司Cruise同意收購Voyage，這是一家在退休社區營運的自駕車新創公司。兩家公司均未透露交易條款。Voyage CEO卡麥隆(Oliver Cameron)15日貼文宣布這項消息，他將加入Cruise擔任產品副總裁。預計Voyage的60名員工中大多數人將加入Cruise。

玩具反斗城 可望捲土重來

品牌管理公司WHP Global宣布已收購玩具反斗城(Toys R Us)、嬰兒反斗城(Babies R Us)和Geoffrey the Giraffe品牌的母公司Tru Kids主要控股權，除了繼續經營全球900家品牌店面外，同時宣示將在北美重新開設實體店面，可能是旗艦店、快閃店、機場店或店內店。店面家數尚在規畫中。

特斯拉汽車總裁 改管卡車

根據最新的監管文件，特斯拉已將其前汽車部門總裁吉倫(Jerome Guillen)調任為重型卡車總裁。吉倫自2018年第3季開始負責全公司汽車業務，這項人事調整可減輕其負擔。他原就擔任特斯拉卡車計畫負責人，從事純電池驅動的8類卡車研發工作。自2016年以來，他一直擔任卡車和計畫副總裁。

達能推植物性咖啡奶精

達能(Danone)推出「誠實至善」(Honest to Goodness)系列植物性咖啡奶精，以趕上越來越多消費者在家中沖泡咖啡而對非乳製品不斷增加的需求。達能表示，Z世代咖啡飲用者每年狂飲約280億杯咖啡，推動相關消費。尼爾森(Nielsen)統計，截至2月20日的52周植物性奶精銷售額年增32%；同期整體咖啡奶精年增18%。

Deliveroo擬IPO 籌14億元

外送餐點服務公司Deliveroo打算在倫敦證券交易所的IPO中出售新股以籌集10億英鎊(約14億美元)。該公司宣布，一些現有股東將出售部分持股。除亞馬遜之外，Deliveroo還得到了包括Durable Capital Partners、富達、T. Rowe Price、General Catalyst、Index Ventures和Accel在內的投資人支持。

財部：應嚴管逃稅富人

財政部稅務總監(Treasury Inspector General Administration)指出，國稅局(IRS)應嚴管逃稅富人。截至2019年5月中旬，約有68.6萬名年收入20萬元以上的納稅人只繳稅385億元，不到IRS應課稅額的一半；其中年收入150萬元以上者僅繳39%稅款，仍拖欠約24億元。

咖啡 汽車 自駕車

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