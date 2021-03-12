首申失業金人數 低於預期

勞工部報告，截至3月6日當周首次申請失業保險金數據經季節性因素調整後為71.2萬人，低於《道瓊》估計的72.5萬，但仍遠高於疫情 前水平。排除周數波動的4周移動平均值為75.9萬。疫情前的最高數字為69.5萬。連續申領數減少19.3萬至410萬，是疫情以來新低；該數有一周的落差。

股神身家破千億 世界第6

因波克夏 控股(Berkshire Hathaway)股價創新高，巴菲特(Warren Buffett)淨資產首次突破1000億元。波克夏A股11日收於創紀錄的39萬9650美元，使其2021年漲幅超過14%。讓大量持股的巴菲特身家超過995億元。再加上他個人其他持股，《富比士》估計11日的個人淨資產達1005億元，成全球第6大富豪。

資產調整 GE負債比反增

奇異電氣(GE)雖宣布出售飛機租賃業務Gecas給競爭對手AerCap，並吸收大幅縮水的GE Capital，股價卻繼續下跌。摩根大通分析師杜沙(Steve Tusa)提醒投資人，GE的負債問題仍是關鍵。將GE Capital納入公司資產負債表，負債也隨之增加，使其負債總額達總資產的7倍左右。

Nike推5年計畫 深化多元化

Nike宣布制訂5年計畫，以建立一支更具多元化和包容性的員工隊伍，因為美國企業正越來越被要求對其價值和相關行為負責。Nike的高管薪酬也將首度與深化多元化和包容性、保護整個地球以及推動符合道德的製造工藝掛鉤。該公司沒有提供更多細節，但表示薪酬將與其2025年的目標聯動。

防密碼共享 Netflix 採取行動

Netflix從未動手干預密碼共享，但一項全新測試顯示該公司可能正在採取動作。Netflix正與一些客戶試行一項新政策，如果收視者未與訂戶一起收看，就會提示這些人註冊一個單獨帳戶。這項測試過去一年已進行「數百次」測試，但可能不會對密碼共享有太大衝擊，而是著重在帳戶安全性。

Ulta Beauty財報差 CEO下台

由於疫情期間化妝品銷售疲軟，Ulta Beauty第4季銷售和獲利較上年同期下降。該公司還宣布其CEO狄龍(Mary Dillon)將於6月辭職，由總裁金貝爾(Dave Kimbell)接任，狄龍將轉任公司董事會執行主席，商店營運長史提爾曼(Kecia Steelman)將升為營運長。