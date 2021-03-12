我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：美25.1%成人已接種疫苗 紐約州破172萬確診

舊金山華翁遇劫身亡 嫌犯有迫害亞裔老人歷史

財經簡訊

記者張大仁／整理

首申失業金人數 低於預期

勞工部報告，截至3月6日當周首次申請失業保險金數據經季節性因素調整後為71.2萬人，低於《道瓊》估計的72.5萬，但仍遠高於疫情前水平。排除周數波動的4周移動平均值為75.9萬。疫情前的最高數字為69.5萬。連續申領數減少19.3萬至410萬，是疫情以來新低；該數有一周的落差。

股神身家破千億 世界第6

波克夏控股(Berkshire Hathaway)股價創新高，巴菲特(Warren Buffett)淨資產首次突破1000億元。波克夏A股11日收於創紀錄的39萬9650美元，使其2021年漲幅超過14%。讓大量持股的巴菲特身家超過995億元。再加上他個人其他持股，《富比士》估計11日的個人淨資產達1005億元，成全球第6大富豪。

資產調整 GE負債比反增

奇異電氣(GE)雖宣布出售飛機租賃業務Gecas給競爭對手AerCap，並吸收大幅縮水的GE Capital，股價卻繼續下跌。摩根大通分析師杜沙(Steve Tusa)提醒投資人，GE的負債問題仍是關鍵。將GE Capital納入公司資產負債表，負債也隨之增加，使其負債總額達總資產的7倍左右。

Nike推5年計畫 深化多元化

Nike宣布制訂5年計畫，以建立一支更具多元化和包容性的員工隊伍，因為美國企業正越來越被要求對其價值和相關行為負責。Nike的高管薪酬也將首度與深化多元化和包容性、保護整個地球以及推動符合道德的製造工藝掛鉤。該公司沒有提供更多細節，但表示薪酬將與其2025年的目標聯動。

防密碼共享 Netflix採取行動

Netflix從未動手干預密碼共享，但一項全新測試顯示該公司可能正在採取動作。Netflix正與一些客戶試行一項新政策，如果收視者未與訂戶一起收看，就會提示這些人註冊一個單獨帳戶。這項測試過去一年已進行「數百次」測試，但可能不會對密碼共享有太大衝擊，而是著重在帳戶安全性。

Ulta Beauty財報差 CEO下台

由於疫情期間化妝品銷售疲軟，Ulta Beauty第4季銷售和獲利較上年同期下降。該公司還宣布其CEO狄龍(Mary Dillon)將於6月辭職，由總裁金貝爾(Dave Kimbell)接任，狄龍將轉任公司董事會執行主席，商店營運長史提爾曼(Kecia Steelman)將升為營運長。

疫情 Netflix 波克夏

上一則

京東營收優預期 去年Q4增加3倍

下一則

被美列匯率操縱國 台灣央行：暫無影響

延伸閱讀

波克夏A股大漲 巴菲特加入「千億富豪俱樂部」

波克夏A股大漲 巴菲特加入「千億富豪俱樂部」
巴菲特：永遠不要做空美國

巴菲特：永遠不要做空美國

「股神」巴菲特年度股東信：要有信心，勿與美國對賭

「股神」巴菲特年度股東信：要有信心，勿與美國對賭

蘋果股漲助攻！波克夏上季淨利躍增23%

蘋果股漲助攻！波克夏上季淨利躍增23%

熱門新聞

花旗集團對拒絕返還先前誤轉給露華濃公司債權人款項的資產管理機構展開報復。（歐新社）

誤轉5億美元追不回 花旗傳報復這些投資公司

2021-03-09 23:21
由於網路搜索需求旺盛，谷歌母公司股僄接近歷史新高。（美聯社）

大仁說財經／求穩定回報 8個股可以考慮投資

2021-03-07 02:06
世界日報推出《牛理財NEW理財》線上微講座系列，首支影片主題為「稅務規劃」。

這方法賺的錢都不用繳稅？稅務講座專家傳授投資心法

2021-03-04 16:45
美股由大跌轉為大升作收，因債券殖利率的急升出現緩和，而就業報告強於預期，提振人們對加速重啟經濟的樂觀預期。美聯社

由大跌拉至大漲 道指收揚572點

2021-03-05 16:42
因聯準會主席鮑爾無法向投資人保證將繼續抑制債券殖利率和通膨預期，股指大幅下跌。(美聯社)

利率走升恐懼難熄 那指全年淪入負值

2021-03-04 16:37
道瓊工業平均指數大漲，因參議院批准新的新冠病毒紓困方案後，投資人紛紛再度進場，而高科技股的持續拋售給整體市場構成壓力。美聯社

參院通過紓困案 道指大漲創新高

2021-03-08 16:36

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
抓到了！讓梅根對王室不滿 都是這個人的錯

抓到了！讓梅根對王室不滿 都是這個人的錯
39歲猶他州婦人打疫苗後死亡 法醫未公布解剖報告

39歲猶他州婦人打疫苗後死亡 法醫未公布解剖報告
這群人拿不到前兩輪紓困金 但今年報稅3200元可一次拿

這群人拿不到前兩輪紓困金 但今年報稅3200元可一次拿
紐時：美國若循西雅圖模式抗疫 30萬人可避開死劫

紐時：美國若循西雅圖模式抗疫 30萬人可避開死劫
拜登：5月前成年人都有疫苗打 7．4可慶祝「脫離病毒」

拜登：5月前成年人都有疫苗打 7．4可慶祝「脫離病毒」