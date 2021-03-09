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1張圖：美施打疫苗破9208萬劑 23.5%成人已接種

北加州灣區 明、後天迎近5周最大降雨

財經簡訊

記者張大仁／整理

GameStop轉型電商 股價捧場

GameStop宣布延請Chewy聯合創始人科恩(Ryan Cohen)領導轉向電商發展，股價大漲41.21%。科恩將出任GameStop董事會成立的特別委員會主席，以幫助其轉型。Chewy前最高營運主管亞泰爾(Alan Attal)以及Hestia Capital Management投資長沃爾夫(Kurt Wolf)也將擔任委員會成員。

砸1.3億 亞馬遜入股ATSG

航空運輸服務集團(Air Transport Services Group)在提交證券交易委員會(SEC)的申報文件中表示，亞馬遜已以每股9.73元價格行使認股權證，以約1.319億元取得該公司1350萬股股票。且另外以非現金方式買下86.5萬股。ATSG是亞馬遜的航空貨運合作夥伴，在該公司航空物流部門占有很大比例。

美航以常客計畫申貸25億

美國航空計畫發行50億元債券，包括分別為25億元的5年和8年期債券，並尋求利用其常客計畫申貸25億元，藉以償還部分債務以度過新冠病毒大流行。但即使最高申貸額度達75億元，美航截至2020年底動用貸款金額僅5.5億元，利率約為4%。該公司總債務達410億元。

加州遊樂園解禁 迪士尼股漲

加州公布最新公衛指導方針，允許該州遊樂園4月1日起重新開放，迪士尼股價大漲6.27%。由於疫情限制，加州的主題公園已關閉約1年，新的開放條件是根據疫情發展，暫時允許開放15-35%的容客量，且須戴上口罩並採取其他預防措施。

不到2億 PayPal收購Curv

PayPal宣布將收購加密貨幣安保公司Curv，以推動其數位代幣業務發展。知情人士透露，這筆交易價值不到2億元。預計將於2021年上半年完成。成立於2018年的Curv為企業提供雲端數位資產安保技術。PayPal表示，這項交易將有助於「加速和擴展」其加密貨幣和數位資產的支持。

Evolv將以17億元借殼上市

美國群眾安全公司Evolv Technology表示將與空白支票公司NewHold Investment合併，交易金額約17億元。Evolv得到包括微軟聯合創始人比爾蓋茲和風險投資公司General Catalyst等投資人支持。「華爾街日報」報導，該交易預計將在第2季完成，預計將在那斯達克借殼上市，股票代碼為「EVLV」。

加州 投資 亞馬遜

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