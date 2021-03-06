聯邦除罪化落空 多頭行情消退 大麻股連跌2周

大麻合法後，許多民眾甘願排隊等待購買。（路透）

對於Curaleaf Holdings、GrowGeneration和Aurora Cannabis這些大麻股來說，多頭行情似乎正在消退。

過去幾周由於股市大跌重挫科技股和其他成長型類股，前幾個月股價 表現出色的大麻生產商和經銷商也同遭波及。

涵蓋大麻類藥物生產商和開發商的AdvisorShares Pure Cannabis ETF本周下跌8.5%，上周下跌9.4%。Amplify Seymour大麻ETF在過去2周下跌20%，是去年3月以來最大跌幅。

在拜登(Joe Biden)於11月當選總統後，大麻類股就起漲，然後在民主贏得喬治亞州2個補選席次，從而確保參議院 多數席次之後，大麻類股再次上漲。投資人對選舉結果感到鼓舞，在亞利桑納州、蒙大拿州、新澤西州和南達科他州於11月通過開放娛樂性大麻法案，加入已經合法化的其他11州後，投資人更相信民主黨 將採取行動讓大麻獲得聯邦一級合法化。

參議院民主黨員承諾全面立法，終結聯邦的大麻禁令並停止多年的禁藥大戰。但是這個過程不是一蹴可幾，民主黨需要得到一些共和黨同僚的支持才能通過立法。

Canaccord Genuity大麻產業分析師巴頓利(Matt Bottomley)在上月有關Canopy Growth的報告中直指政治是最大挑戰：「大麻業估值上升主要來自正面宏觀訊息帶動，像是拜登出任總統、民主黨控制參議院、在聯邦一級推動美國大麻合法化的承諾」「但預計大麻短期內不會達到聯邦一絕除罪化，並且相信Canopy Growth目前股價走勢可能無法與其基本面相符。」過去2周Canopy Growth下跌19%。

本周跌幅最大個股之一是生產藥用和休閒大麻的Aphria，在上周下跌11%後再暴跌13%，為去年2月至3月間連續4周暴跌以來最差的2周表現。

對大麻進行研究、耕種和分銷的Tilray股價本周下跌12%，上周下跌17%。

醫療和保健產品提供商Curaleaf在2周內下跌12%，而供應需求的網路商店GrowGeneration下跌31%，大麻素提供商Aurora大麻下跌超過20%。