我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山市府「強勢復甦」計畫砸千萬 培訓失業民眾

多州急於開放 CDC延後公布指南 佛奇疾呼：仍要戴口罩

聯邦除罪化落空 多頭行情消退 大麻股連跌2周

記者張大仁／綜合報導
大麻合法後，許多民眾甘願排隊等待購買。（路透）
大麻合法後，許多民眾甘願排隊等待購買。（路透）

對於Curaleaf Holdings、GrowGeneration和Aurora Cannabis這些大麻股來說，多頭行情似乎正在消退。

過去幾周由於股市大跌重挫科技股和其他成長型類股，前幾個月股價表現出色的大麻生產商和經銷商也同遭波及。

涵蓋大麻類藥物生產商和開發商的AdvisorShares Pure Cannabis ETF本周下跌8.5%，上周下跌9.4%。Amplify Seymour大麻ETF在過去2周下跌20%，是去年3月以來最大跌幅。

在拜登(Joe Biden)於11月當選總統後，大麻類股就起漲，然後在民主贏得喬治亞州2個補選席次，從而確保參議院多數席次之後，大麻類股再次上漲。投資人對選舉結果感到鼓舞，在亞利桑納州、蒙大拿州、新澤西州和南達科他州於11月通過開放娛樂性大麻法案，加入已經合法化的其他11州後，投資人更相信民主黨將採取行動讓大麻獲得聯邦一級合法化。

參議院民主黨員承諾全面立法，終結聯邦的大麻禁令並停止多年的禁藥大戰。但是這個過程不是一蹴可幾，民主黨需要得到一些共和黨同僚的支持才能通過立法。

Canaccord Genuity大麻產業分析師巴頓利(Matt Bottomley)在上月有關Canopy Growth的報告中直指政治是最大挑戰：「大麻業估值上升主要來自正面宏觀訊息帶動，像是拜登出任總統、民主黨控制參議院、在聯邦一級推動美國大麻合法化的承諾」「但預計大麻短期內不會達到聯邦一絕除罪化，並且相信Canopy Growth目前股價走勢可能無法與其基本面相符。」過去2周Canopy Growth下跌19%。

本周跌幅最大個股之一是生產藥用和休閒大麻的Aphria，在上周下跌11%後再暴跌13%，為去年2月至3月間連續4周暴跌以來最差的2周表現。

對大麻進行研究、耕種和分銷的Tilray股價本周下跌12%，上周下跌17%。

醫療和保健產品提供商Curaleaf在2周內下跌12%，而供應需求的網路商店GrowGeneration下跌31%，大麻素提供商Aurora大麻下跌超過20%。

民主黨 參議院 股價

上一則

由大跌拉至大漲 道指收揚572點

下一則

A股退市機制 中國加速推動 首度寫入政府工作報告

延伸閱讀

拜登：美國承諾修復和振興與歐盟關係

拜登：美國承諾修復和振興與歐盟關係
華裔背景吳修銘 出任拜登科技與競爭政策特助

華裔背景吳修銘 出任拜登科技與競爭政策特助
川普再執政落空 華府暴動隱患未除 國民兵可望續駐守

川普再執政落空 華府暴動隱患未除 國民兵可望續駐守
曾領600元 98%都能領1400元…近1.6億家庭將獲發紓困金

曾領600元 98%都能領1400元…近1.6億家庭將獲發紓困金

熱門新聞

那斯達克周五收復失土，投資人視此為利多現象。美聯社

科技股反彈 台積電ADR隨費半反攻 投資人不怕美債閃崩

2021-02-27 07:52
受債券殖利率再度跳升影響，科技股拖累史坦普500指數，而受惠經濟復甦的相關個股則提供了部分支撐。道瓊工業平均指數下跌121.43點或0.39%收3萬1270.09點。美聯社

殖利率再度跳升 科技股帶頭下殺

2021-03-03 16:27
華爾街仍努力擺脫對債券殖利率快速上漲的擔憂，道瓊工業平均指數繼續狂跌，以接近最低點收盤。

對殖利率之憂未解 道指再挫470點

2021-02-26 16:44
美股由大跌轉為大升作收，因債券殖利率的急升出現緩和，而就業報告強於預期，提振人們對加速重啟經濟的樂觀預期。美聯社

由大跌拉至大漲 道指收揚572點

2021-03-05 16:42
因聯準會主席鮑爾無法向投資人保證將繼續抑制債券殖利率和通膨預期，股指大幅下跌。(美聯社)

利率走升恐懼難熄 那指全年淪入負值

2021-03-04 16:37
近年來在美債殖利率超低環境下，華爾街盛行除投資股市外「別無選擇」（TINA）的說法，如今遭遇重大挑戰。 路透

拜拜TINA！美債殖利率猛升 美股投資人如何應變？

2021-02-26 17:05

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
曾領600元 98%都能領1400元…近1.6億家庭將獲發紓困金

曾領600元 98%都能領1400元…近1.6億家庭將獲發紓困金
AV女優沒帶錢包「用肉體付車資」野戰影片惹怒司機公會

AV女優沒帶錢包「用肉體付車資」野戰影片惹怒司機公會
紐約長島華裔孕婦染疫去世 留丈夫獨自扶養五未成年子女

紐約長島華裔孕婦染疫去世 留丈夫獨自扶養五未成年子女
雙層口罩防疫？超級電腦模擬 跟只戴1個差不多

雙層口罩防疫？超級電腦模擬 跟只戴1個差不多
西雅圖中國城傳亞裔遇襲 日本女教師臉部多處骨折

西雅圖中國城傳亞裔遇襲 日本女教師臉部多處骨折