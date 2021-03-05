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曼哈頓房市熱 折扣交易不再

記者張大仁／綜合報導

曼哈頓的住房銷售在2月飆升73%，房產經紀商表示，大幅降價和折扣交易的時代可能就要結束。

根據Douglas Elliman和Miller Samuel的報告，2月銷售合約達1110份，高於2019年同期的642份，為連續第3個月同比增加。

在2020年交易量出現歷史性下降，成千上萬人從城市移往郊區和其他州後，曼哈頓房市的反彈速度比許多經紀商和分析師預期的還要快，這很大程度上要歸功於新冠病毒疫苗的普及和降價。

房產經紀公司Serhant市場情報總監德迪瑞安(Garrett Derderian)表示，2021年前2個月共簽署2472份合約，這是2015年曼哈頓市場達到頂點以來最高水平。今年以來的銷售合約金額已超過50億元。

經紀商和分析師表示，大部分銷售是由偏低的價格推動。根據Miller Samuel CEO米勒(Jonathan Miller)的說法，曼哈頓的平均售價下跌約10%，許多公寓大樓被迫調降至少20%；而中城「億萬富翁街」上一些豪華公寓的轉售價格甚至不到2015年峰值的半價。

經紀商說，隨著買家返回城市的需求不斷增加，降價和折扣交易可能很快就會消失。根據米勒的數據，未售公寓庫存在去年秋天激增至9400多宗高峰後，已縮水20%至目前的7500宗左右，接近歷史平均水平。

紐約可能調高稅率以及允許員工在城市以外遠距工作，也可能延長經濟復甦的時間。許多人說，曼哈頓的房價和交易量要重回疫情前水平還需要數年時間。

然而，分析家以及最看多的經紀商都對曼哈頓房產在去年創紀錄的下跌之後反彈如此之快感到驚訝。經紀商說，主要買家包括三種人：離開城市後重返的人、曾因高價而退縮但在降價及低利率吸引下浮現的年輕買家，以及賣出郊區住房想搬到城市居住的新買家。

曼哈頓 分析師 紐約

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