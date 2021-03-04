私企就業增幅 遠低預期

ADP統計顯示，即使經濟其他方面出現令人鼓舞的成長，但2月私企就業增幅令人失望。當月僅增11.7萬個職位，遠低於接受「道瓊」調查經濟學者預測的22.5萬個職位，也比1月的19.5萬個大幅下降。增幅全部來自服務業。貿易、運輸和公用事業增加4.8萬個，是各產業中最多的。

服務業物價指數 13年新高

供應管理協會(ISM)表示，2月非製造業活動指數從1月的58.7降至55.3。數字高於50代表成長；服務業占美國 經濟活動超過三分之二。服務業物價指數從1月的64.2升至71.8，為2008年9月來最高水平。它反映出1日的ISM製造業指數以及消費者預期近期通膨激增。

房貸利率1年新高 申請量持平

根據抵押貸款銀行家協會(MBA)的季節性調整指數，上周房貸申請總量基本持平，微增0.5%。申貸餘額低於54萬8250元的30年期固定利率房貸平均利率從3.08%升到3.23%；比一年前高出34個基點。而自備款20%的貸款，點數從0.46提高到0.48。

採購3500億 沃爾瑪挺美國貨

沃爾瑪表態支持美國製造，將在未來10年內在美國製造、生產或組裝的物品上額外支出3500億元。截至最近一個財年，沃爾瑪將近三分之二的產品都是在美國製造、組裝或生產的。身為全球營收最大零售商，沃爾瑪頻遭抨擊以低價將製造業和就業機會推向海外。該公司2013年承諾在2023年前採購2500億元的美國商品。

晶片續缺 GM延長停工時間

由於全球半導體晶片繼續短缺，通用汽車(GM)將延長其3家北美工廠的停工時間，這將使GM 2021年營收減少數十億元。GM決定延長堪薩斯州、墨西哥和加拿大安大略省的房車和跨界車廠的停產時間至3月底，優先考量生產全尺寸皮卡車和SUV。其巴西Gravatai廠將在4月和5月停工。

迪士尼 專賣店 年底前關20%

因業務轉向電商，迪士尼年底前將關閉20%迪士尼實體專賣店。該公司表示，由於消費者行為改變以及將其網路購物體驗與其迪士尼公園App和社交媒體平台掛鉤，將在北美至少關閉60家店面。迪士尼在全球約有300家專賣店。最可能大減的地區在歐洲。但主題公園、合作夥伴店中店不受影響。