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德州「100%防疫解禁」是超前布署？前功盡棄？

金山進入紅色層 餐館堂食「有條件」重開

財經簡訊

記者張大仁／整理

Rocket Companies再現軋空

雖無市場消息驅動，Rocket Companies股價意外大漲71.19％。 這家網路房貸提供商目前是大量對沖基金放空標的，似乎因而吸引一些Reddit知名的WallStreetBets論壇當沖交易者的軋空興趣。FactSet數據顯示，該股近40%流通股票被放空，空單餘額已達排行榜前段。

Epic收購熱門遊戲Fall Guys

Fortnite開發商Epic Games同意收購熱門電子遊戲Fall Guys發行商英國公司Tonic Games Group，交易條款沒有透露。Fall Guys去年夏天推出時受到熱捧，上市一個月內吸引數百萬玩家。該遊戲允許最多60個玩家扮演軟糖，通過一系列糖果色的障礙來爭奪冠軍，遊戲貨幣可用來購買化妝品。

Parallel簽19億借殼上市協議

大麻公司Parallel CEO瑞格利(Beau Wrigley)表示，該公司將研發視為最重要工作，以在競爭中居於領先地位。Parallel上周宣布與借殼上市公司Ceres Acquisition Corp達成19億元協議，預計將於今夏完成。目前擁有約50家藥房的Parallel計畫藉此加速其現有產品開發，並使其更容易經由收購來成長。

Lyft單周共乘量創疫情來最佳

Lyft的共乘業務復甦比預期更快。在提交美國證券交易委員會(SEC)的文件中表示，業務改善將使本季虧損減幅超出預期。Lyft預期第1季調整後EBITDA虧損控制在1.35億元，低於之前預測的1.45億元1.5億元。共乘量增加是主要原因，2月最後一周是2020年3月疫情封鎖以來最佳單周。

Target擬每年投資40億加強業務

目標百貨(Target)表示，希望在現有成長基礎上在未來幾年每年投資約40億元來加速新店開張、改裝現有店面並提高快速完成網路訂單的能力。該零售商2020年的投資額約26.5億元。該公司第4季獲利超過預期，且1月銷售強勁，但拒絕提供今年財測，稱新冠疫情讓預測消費者支出變得困難。

科爾無意出售房產再回租

科爾(Kohl’s)表示，就算一群激進投資人向該公司施壓要求出售產業再回租以籌措現金，指其可以帶來至少30億元的收益，但它不打算這麼做。這些投資人由Macellum Advisors、Ancora Holdings、Legion Partners Asset Management和4010 Capital合計擁有科爾9.5%的股份。

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