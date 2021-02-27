殖利率劇升 有利這些個股

債券 殖利率 飆升引發本周股市拋售。10年期美國國債殖利率25日短暫突破1.6%，創一年多來最高水平。26日交易價格略低於1.5%。

Laffer Tengler Investments投資 長騰格勒(Nancy Tengler)表示：「殖利率曲線已趨陡峭，大家都想投資銀行股。」「我們看好摩根大通。它在第4季只提列一筆20億元的貸款損失準備金，這是5年來首見。它半數營收來自利息收入，另一半來自非利息收入，這是個很好的對沖。」

陡峭的殖利率曲線可使銀行受益，因為它們可以用較低價格借貸，同時以較高利率放貸。摩根大通今年以來已經上漲近17%。

她指出，「我們也看好必和必拓(BHP)。首先，它的收益率高達5.1%，而且股息增加，而且在經濟成長和對沖通貨膨脹的同時，還可以乘上商品的超級周期順風。」

受油價上漲帶動，石油股BHP今年來上漲超過17%，在本周初創下52周新高。

騰格勒表示，「最後，我們也看好很多股價合理上揚的個股、其他一些被拋售的大型科技股，投資人可以選擇其中一些個股。」

Miller Tabak首席市場策略師馬利(Matt Maley)曾在8月預測利率上升。不過他說，現在可能已經漲過頭了，「我現在真正擔心的是：從短期來看，債市基礎的確漲過頭了。」「以衡量價格的TLT國債ETF來看，已經過度超賣，是2018年以來最多的超額支出。」

債券價格與殖利率成反比。馬利說，TLT超賣的反彈將推動殖利率回落。因此他警告銀行股也可能回跌，「利率的短期變化不必感到恐慌，但如果真的出現，它們可能短期內會回升。因此，即使看好其中一些類股，像是銀行股，此刻也不宜積極地追高，等待它們回跌即可。」「沒有理由在現有水平上追高。」

KBE銀行ETF今年來上漲超過20%。