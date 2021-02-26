債券殖利率飆升 道股重挫559點

因債券殖利率 瞬間大幅飆升，嚇壞投資 人，造成風險資產大幅拋售，尤其是之前大漲的科技股，股指25日大跌。

道瓊工業平均指數 在盤中創下紀錄新高後下跌559.85點或1.75%收3萬1402.01點。史坦普500指數下跌96.09點或2.45%收3829.34點，為1月27日來最糟單日走勢。以科技股為主的那斯達克綜合指數下跌478.54點或3.52%收1萬3119.43點，為10月28日來最大跌幅。Alphabet、Facebook、蘋果都下跌超過3%，特斯拉下跌8.06%，微軟下跌2.37%。

10年期美國國債殖利率「閃漲」至1.6%，股指隨即迅速下跌。殖利率之後回落至1.52%，為2020年2月來最高水平。這使基準利率高於史指的股息殖利率，也就是被視為高風險資產的股票已經失去相對債券的溢價。這個里程碑可能會催化股票的跌勢，因為它們已變得不再誘人。

較高的利率往往對科技業造成特別嚴重的打擊，因為該類股依賴寬鬆借貸來實現卓越的成長。那指本周已下跌5.4%，是連續第2周下跌。消費性非必需品和資訊科技是史指11個類股中跌幅最大的2個，分別下跌5.4%和4.5%。

投資人正在轉向受惠經濟重新開放最多的領域。光是本周能源類股就上漲了6.8%，是最大的贏家。本周以來，工業和金融類股另外兩個還能維持上揚的類股。