家得寶營收和同店銷售 增25%

得益於新冠疫情 和房產市場的強勁成長，消費者提高房屋裝修的支出，家得寶(Home Depot)第4季財報超過投資 人預期，但因該公司未提供今年度的財測，股價下跌4%。

財務長麥克菲爾(Richard McPhail)說，該公司不確定新冠疫情會持續多久，以及這將如何影響消費者支出。他說，如果去年下半年的需求持續，可能讓今年的同店銷售成長持平或略升，營業獲利率至少有14%。

家得寶上季淨利從一年前的24.8億元或每股2.28元增至28.6億元或每股2.65元。接受Refinitiv調查的分析師 平均預期為2.62元。

淨銷售額從一年前的257.8億元增加25%至322.6億元，超過預期的307.3億元。

美國同店銷售額成長25%。根據StreetAccount的調查，整體同店銷售額增加24.5%，高於分析師預期的19.2%。

麥克菲爾表示，2020財年的疫情相關營運成本約為2.4億元。只要疫情持續下去，家得寶預計每年約支出2.5億元疫情相關營運成本，主要用於像是為員工提供個人防護設備、額外消毒以及為患病員工提供帶薪假等項目。

家得寶表示，即使疫情已持續逾一年，美國人仍對其房屋進行大量投資。營運長德克爾(Ted Decker)在與分析師和投資人的電話會議上表示，客戶採購物品由自己動手做(DIY)轉向無線工具等新產品，第4季的戶外家具和燒烤架購買期也延長不少，並為提前為假日裝飾消費。

客戶訪問店面或網站花費更多。家得寶表示，客戶平均帳單金額較上年同期增加近11%至75.69元。每平方英尺的銷售額躍升24%達528.01元。

家得寶CEO梅納爾(Craig Menear)表示，第4季數位銷售額較去年同期增加約83%；全年則較上年成長約86%，其中約60%的線上訂單是在店內取貨。