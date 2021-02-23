銀髮族回流 遊輪業務快速恢復

皇家 加勒比海(Royal Caribbean)CEO法恩(Richard Fain)表示，該公司由其初步預約數據中看到許多樂觀跡象，顯示業務將從新冠病毒大流行中快速恢復。

他指出，「有些我們認為可能會發生的事情並沒有出現。情況比我們想像來得好。」

依據法恩的說法，預約遊輪度假旅行的客戶年齡增是現實與期望相去甚遠的一個例子，「本來以為銀髮族可能會比較保守。事實證明，他們也想出門透氣。」可能的原因是老年人已經優先獲得新冠病毒疫苗接種。

執掌皇家加勒比海航行超過30年的法恩說，遊輪經驗是預約旅遊顧客的另一個讓人意外的特點，「原本認為幾乎每個旅客都有搭乘經驗，因為這群人通常比較了解遊輪並渴望重遊。」「但是在我們新加坡 航程中，有80%的旅客都是首次搭乘。我們得到很多意外數據，而且大多都是正面的。」

皇家加勒比海旗下的「海洋量子號」(Quantum of the Seas)12月起在新加坡外海營運，其子公司TUI Cruises 11月起也在加那利群島經營3艘船。但是該公司大多數業務因各國政府因新冠疫情而實施航行限制，已經閒置將近一年。在美國 ，疾病控制與預防中心(CDC)仍下令暫遊輪行程。

皇家加勒比第4季財報虧損低於預期，股票飆升。投資人也為其對預約數字感到興奮。該公司表示，預約價格高於疫情前水平，但仍在歷史範圍內。

皇家加勒比2020年全年淨虧損近58億元，總營收為22億元。該公司去年籌集大約93億元的新資金，包括發行債券和在12月售股10億元。上月又宣布以2.01億元價格將其Azamara品牌出售給私募股權公司Sycamore Partners。

法恩說，如果美國新冠病毒病例持續減少，並且隨著大部分人接種疫苗，就可以開始「認真討論」在美國港口恢復遊輪業務。