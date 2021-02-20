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燃油成本上升 航空業面臨新挑戰 疫下求生更燒錢

記者張大仁╱綜合報導
美航指燃油價格每升1分，全年支出就增加3800萬元。（路透）
美航指燃油價格每升1分，全年支出就增加3800萬元。（路透）

這波油價大漲也推升了航空燃料，這對於仍因新冠疫情造成旅遊需求低迷而苦苦掙扎的航空公司而言，是另一個頭痛問題。

根據史坦普全球普氏能源資訊(S&P Global Platts)的數據，全美航空燃油價格17日達到近13個月高點每加侖1.67元，主因極地渦旋和冬季風暴導致石油產量、煉油和運輸中斷。德州數百人面臨冰凍天氣和停電，而這個孤星州絕大程度依靠天然氣提供熱能和電力。

Raymond James航空公司分析師西斯(Savanthi Syth)說：「之前就已預計燃油將在下半年達到這個水平。」昂貴的燃料會讓航空公司更難停止燃燒現金，由於需求弱於預期，想減緩燒錢只得向後順延。

Spirit Airlines財務長哈拉爾森(Scott Haralson)在2月11日的財報電話會議上指出，燃油成本上漲是該公司第1季的挑戰之一。該公司預計本季燃油成本將比2020年最後1季上漲32%。AllegiantAir母公司Allegiant Travel Co.財務長安德森(Greg Anderson)也在2月3日的財報電話會議中提到燃油成本上漲是不利因素。

航空燃料是航空公司除人工之外最大的支出成本。西斯說，幸運的是，對於運輸公司來說，勞動成本目前獲得數百億元的聯邦紓困，從而有效減輕了燃料價格上漲的打擊。

由於航空旅遊需求下降，航空公司大減航班，因此去年航空燃料消費量暴跌，直接大幅壓低價格，航空公司的燃油成本隨之下降。美國航空於2014年在油價暴跌時停止對沖燃油成本，該公司在本周發布的證券文件中表示，去年燃油成本34億元僅占其總支出的12%，低於2019年因油價下跌所占的22%，並且其消耗量大約減少一半。

美航在財報中表示：「根據對2021年預測的主要航線和地區燃油消耗量，估計飛機燃油價格每加侖上漲1分，將使2021年的年度燃油支出增加3800萬元。」

油價 紓困 石油

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