去年網購成長逾30% 雜貨運動品成主流

商務部發布最新單季統計顯示，2020年電商 銷售額較2019年增加逾30%，這是因為新冠病毒大流行和全國性封鎖迫使購物者依靠網路零售商來滿足消費需求。

美國 人去年在網上消費7917億元，比2019年增加32.4%。同時，2020年的零售總額較上年增加3.4%。其中電子商務占零售總額的比例比以前更大。截至去年底，電子商務占美國總銷售額達14%，高於2019年的11%。

在疫情 之前消費者就已開始網購，但在疫情期間，則是被迫更加依賴數位銷售，因為許多實體店面都已關閉，大家盡量待在室內以減緩疫情傳播。

根據美國人口普查局的統計，消費者在網路購物車中裝滿了許多原本無法網購的產品，尤其是雜貨。在2020年第2季至第4季之間，食品和飲料類商品的網購量年增率超過其他類別。

人們同時還尋找新的愛好和活動，以打發在家的時間。2020年第2季在疫情封鎖席捲全美之際，包括體育用品、樂器和書籍在內的類別大幅增成長。

其他熱門網購商品包括家居裝飾，如家具、園藝設備、建築用品等；另外還有個人和保健用品。

向數位商務的轉變使如亞馬遜、沃爾瑪、目標百貨、百思買和家得寶等重點零售商受惠。而像Etsy、Shopify和EBay這樣的純電商業者也獲得推升。

目前還不清楚電商的快速發展是否會長期持續。隨著新冠病毒疫苗的推出加快，越來越多州開始解除疫情限制，消費者可能會重回實體店面購物。但是在疫情之後，某些行為轉變可能會持續存在，例如路邊取貨和網路雜貨店外送服務。