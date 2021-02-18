1月PPI增1.3% 12年最大

勞工部表示，1月生產者物價指數 (PPI)上漲1.3%，是2009年12月政府修正計算方式以來最大漲幅。以年率計算，1月PPI增加1.7%。占PPI三分之二的服務物價上漲1.3%，也是2009年12月以來最大漲幅。商品物價在12月上漲1.0%之後再飆升1.4%。「路透」調查的經濟學者預測1月PPI增加0.4%，年增0.9%。

1月零售額增5.3% 超預期

商務部表示，消費者1月大舉花費其紓困支票，使零售額增加5.3%，遠高於接受「道瓊」(Dow Jones)調查經濟學者之前預期的增加1.2%。不含汽車的銷售額成長5.9%，也遠遠超出預期的1%，代表消費者意外的強勁表現。網購成長28.7%，為上年同月來最大升幅，建材增加19%，體育用品增加22.5%。

建材漲價 建商仍有信心

由於買家需求激增，即使建材價格上漲，建商仍信心滿滿。根據最新全國房屋建商/富國銀行房屋市場指數(HMI)數據，2月建商情緒上升1點至84。高於50被視為正向情緒。該指數2020年2月指數為74。當前銷售狀況穩定在90；潛在買家流量上升4點達72；但未來6個月銷售預期下降3點至80。

房貸火熱 推升家庭債務

聯準會(Fed)發布報告顯示，由於火熱房市中創紀錄的房貸增加，到2020年底的消費者債務總額增加至近14.6兆元。債務在最後3個月增加1.4%，相當於2060億元，因為許多家庭善利低利率以及持續的財政和貨幣紓困措施。房貸上季增加1820億元，首次超過10兆元，且是2006年第4季來最快增速。

傳監管鬆綁 富國銀行股價漲

富國銀行(Wells Fargo)股價暴漲5.17%，據傳聯準會(Fed)將接受該行改革其管理計畫，這是使這家不良公司擺脫監管限制的關鍵一步。「彭博」報導，Fed私下表示將接受該行提議，富國銀行更接近取消資產限制。自2018年2月以來，富國銀行的資產管理額一直被限制在1.95兆元以下。

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