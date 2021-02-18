經濟復甦未達標 Fed持續寬鬆

根據最新公布的會議紀錄，聯邦公開市場委員會成員(FOMC)在最近一次會議中重申，Fed未來將繼續維持寬鬆政策。

經濟雖仍繼續擺脫新冠疫情大流行的衝擊，為Fed制訂貨幣 政策的FOMC維持其當前政策方針不變，將基準短期借貸利率 維持在零附近，並每月至少買進1200億元的資產。

在有關資產購買計畫和利率政策的討論方面，會議紀錄顯示在不久的將來幾乎沒有改變的機會：「與會代表指出，目前的經濟狀況與FOMC的長期目標相去甚遠，在實現這些目標之前，必須維持政策立場不變。」「因此所有與會者都支持維持FOMC當前的政策，以及聯邦基金利率和資產購買速度的指南。」

與會者指出，量化寬鬆已使Fed資產負債表增至近7.5兆元，「大大緩解了金融狀況，並為經濟提供了實質性支持。」

Fed官員對經濟復甦步伐感到擔憂，尤其是「全面且包容性的」跨種族、性別和收入線的勞動市場復甦。

會後聲明指出，經濟活動的速度和勞動市場的改善「在最近幾個月出現放緩」。會議紀錄在這方面更加強化了Fed的說法：「由於經濟仍遠未達到那些目標，與會者認為可能需要一些時間才能取得實質性進一步進展。」

自上次會議之後，Fed官員幾乎一致表示不認為政策會出現重大的變化，除非提高勞動市場的目標取得更大進展。鮑爾 等人強調，他們不會提高利率以防止通貨膨脹，而是會等到實際物價壓力出現後再採取緊縮政策。

會議紀錄指出，資產價格「直線上升」，並直指與家庭和企業借貸水平相關的弱點「明顯可見」。官員們還表示，一些貨幣市場和開放式共同基金面臨「流動性轉換等相關重大漏洞」。