消費必需品走勢差 但看好百事

在2020年表現平平後，消費性必需品類股2021年至今是史坦普500指數中唯一虧損的類股，下跌超過3%。

該類股中主要代表如百事公司(PepsiCo)、泰森食品(Tyson Foods)、家樂氏(Kellogg)和卡夫亨氏(Kraft Heinz)等財報發布後，投資 人反應不一。百事、泰森和家樂氏的股價 下跌，卡夫亨氏則在宣布將其堅果業務出售給餐肉製造商Hormel Foods後，股價飆升。

BK Asset Management外匯策略總經理許洛斯伯格(Boris Schlossberg)表示，以「緩慢但穩定成長」著稱的消費性必需品股票 可以為長期投資人提供很多回報。他指出，它們不是熱門股，「但是，如果想尋求非常、非常安全、有保障的公司，它們會存在多年，並且以高個位數成長，那麼就會是最佳選擇。」

他特別點名百事公司，「即使該股獲利表現不足，但它過去10年已基本翻了一倍，未來10年它很有可能再度翻倍成長。」百事第4季財報業績超越分析師的預期，並預計2021年成長將實現其長期目標。

他的另一個選擇是卡夫亨氏，該公司第4季財報也超出預期，「它的問題雖多，但仍能穩住業務。它的自由現金流現在已經超過50億元，而且股票現在肯定已建立非常堅實的基礎，有機會在未來3到5年內達到每股約50元的水平。」

Fairlead Strategies執行合夥人和創始人史托克頓(Katie Stockton)認為，卡夫亨氏的技術面的確有相當支撐力，「似乎已開始脫離過去2年的盤整期」，「如果股價能站上36元，那麼下個阻力點大約是50元。」

卡夫亨氏12日收盤小跌0.42%至35.39元。

至於其他可能繼續攀升的股票，史托克頓點名寶鹼(P&G)和沃爾瑪，「這些個股長期處於穩固的上升趨勢中，現在出現修正，這不僅讓它們絕對值得加碼，而且相對於整個大盤也可被視為避風港。」（記者張大仁）