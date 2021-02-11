財報佳+通膨弱 道指小漲創新高

道瓊工業平均指數 小幅攀升至歷史新高，投資 人消化了最新一批公司財報以及通膨減弱的經濟數據。

道指上漲了61.97點或0.2%收3萬1437.74點，再創紀錄新高，盤中一度下跌150點。史坦普500指數下跌1.35點或0.03%至3909.88點。那斯達克綜合指數下跌35.16點或0.25%至1萬3972.53點，因為亞馬遜、微軟和蘋果均下跌。史指和那指盤中都觸及歷史新高。

美國1月消費者物價指數上漲0.3%，與接受《道瓊》調查的經濟學者預期相符。剔除波動性食品和能源成本的核心消費者物價指數保持不變。

Globalt資深投資組合經理人布坎南(Keith Buchanan)表示：「擔憂之一是由於貨幣和財政紓困 措施過多，通貨膨脹將開始停滯，這將導致財政部和聯準會(Fed)介入。」「任何有關通貨膨脹率低迷時間會更長的訊息，都將延後收回紓困措施可能的反應。」

Fed主席鮑爾(Jerome Powell)表示，貨幣政策需要保持「長期寬鬆」，以支持仍然面臨勞動市場挑戰的經濟。他說，就業情況離正常還有很長的路要走。

在強勁的數位銷售成長推動下，Under Armour宣布假日季實現令人意外的獲利，股價大漲8.35%。在財報超過華爾街的預期後，推特股價上漲13.16%。