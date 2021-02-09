旅遊可望復甦 Airbnb被看好

運輸安全管理局(TSA)將對未戴口罩的旅客處以罰款，最高可罰1500元。這項規定可能有利更安全的旅遊環境，並誘使猶豫不決的消費者重新展開延遲已久的假期。為了滿足潛在的更高需求，兩名股市分析師 點名可因復甦而受益的首選個股。

Simpler Trading期權總監謝伊(Danielle Shay)看好一支剛上市的新股，「我會推薦Airbnb，雖然我是一名活躍的期權交易者，而且知道基本面沒有多大意義，但我看好它的走勢圖。」

她指出，自該公司在12月中旬上市以來，已走出一個上升通道。股價 有望突破220元。Airbnb 8日收在200.43元。

謝伊說，「目前人們使用Airbnb情形比酒店多很多，也大多搭機出遊，所以旅遊業的確會獲得一些宏觀面支持，但它的技術面對期權交易來說也很不錯。」

Piper Sandler首席市場技術員強生(Craig Johnson)認為，11日公布財報的Expedia也有相同可觀的表現，「它的走勢圖看來仍然很好，正在不斷創下波段高點，重新站上50日和200日移動均線，未來還有更大的上漲空間。」

FactSet調查的分析師平均預期Expedia在去年12月結束的財季每股將虧損1.94元，而一年前為每股獲利1.24元。預計銷售額也將下降近60%。

強生說，10日公布財報的米高梅度假村(MGM Resorts)也是另一支明顯有前景的個股，「經濟重新開放將推動相關交易，人們開始出門，想再次體驗世界，重回拉斯維加斯。」這些股票 「現在才剛開始突破新高，我們認為，這支個股在財報前後會有非常強勁的走勢。」

預計米高梅截至12月底的上季每股虧損95分，低於去年同期的每股獲利8分。預計銷售額將下降30%。