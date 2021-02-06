就業雖回升 重返正常仍延宕 休閒、酒店業工作可能永遠流失

即使疫情消退，就業也難回歸正常。（路透）

美國史上要在9個月內創造1250萬個工作崗位十分驚人。但要讓許多美國人重新恢復工作，也不是一件簡單的事。1月的非農就業 報告就是個明顯的證明。

由於酒店、零售和醫療保健產業繼續裁員，1月私營工作僅增加6000個。政府雇員的增加使就業總額增加4.9萬人，但這仍比2020年2月新冠疫情 爆發前低了870萬。

然而，華爾街 和整體產業大多仍保持樂觀情緒。投資人繼續買股，經濟學者和聯準會(Fed)官員相信今年底前會強勁復甦，而商業和消費者信心指數依然強勁。高盛估計，由於最新的紓困支票，1月消費者支出其實達到去年1月初新冠疫情前水平的103.9%。

企業獲利超出分析師的預期，較本季華爾街預測高出83%，而花旗經濟意外指數(Citi Economic Surprise Index)則與預期相符，繼續徘徊在疫情前的紀錄水平。

但即使像公用事業和與華爾街相關的職位已經接近疫情前水平，但大多數產業仍然嚴重落後。休閒和酒店業仍然面臨著15.9%的失業率和流失390萬個職位，而且可能永遠不會回復。

但是，想要透過疫情時代的就業模式來提升就業率的機構報告說，市場依舊活躍，即使酒吧和飯店、旅館、醫療機構以及其他受創最重的產業應優先考慮受過再教育勞工。

Randstad北美公司CEO費許克(Karen Fichuk)說，「我們對就業市場絕對樂觀。」該公司接觸不少應對勞動力挑戰的客戶。「我們手上有許多求職機會有待填補。」

但當前社會是個細分的就業市場。上百萬調酒師和服務生工作可能永遠流失，或者不會很快回歸。取而代之的是電商和外送。前餐飲業勞工們發現所擁有的技能可以轉化為非臨床醫療保健的聯絡工作，負責處理聯繫人員和疫苗接種預約。