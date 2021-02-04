財報利多推動 股指連升三日

在一些企業公布財報後，股市小幅上漲，連續第3日走升。

在能源和通訊服務類股推動下，史坦普500指數 小漲3.86點或0.1%收3830.17點。道瓊工業平均指數上漲36.12點或0.12%收3萬723.6點。那斯達克綜合指數因亞馬遜 拖累而下跌2.23點或0.02%收1萬3610.54點。

谷歌母公司Alphabet股價 上漲7.28%，之前該科技巨頭宣布營收成長23%，超出市場預期，主要得益於谷歌廣告業務的復甦。

亞馬遜上季獲利幾乎是華爾街預期的2倍，同時創下史上最高營收1255.6億元，首次跨越象徵性的1000億元大關。這家電商巨頭還宣布，貝佐斯(Jeff Bezos)將於第3季辭去CEO一職。亞馬遜股價下跌2%。

生物科技公司安進(Amgen)去年業績低於預期，並指新冠疫情大流行將繼續損害銷售，股價下跌1.42%，是道指成份股中最大的輸家。

投資人也欣對上月美國就業反彈。薪資統計公司ADP發布的報告顯示，私營企業在1月新增17.4萬個工作崗位，高於《道瓊》估計的5萬。

隨著Reddit推動的散戶交易狂潮消散，華爾街出現連日反彈，恢復投資者人大盤的信心。道指本周累升2%，在2日創下去年11月來最佳單日表現。史指本周上漲超過3%，那指則上漲超過4%。