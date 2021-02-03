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投機交易續消退 道指反彈475點

記者張大仁／綜合報導

由於對投機戶交易熱潮的擔憂持續減輕，股市在前一交易日強勁反彈後繼續走高。

道瓊工業平均指數攀升約475.57點或1.57%收3萬687.48點，為11月來最佳單日走勢。史坦普500指數上漲52.45或1.39%收3826.31點，連兩日漲幅達3%。以科技股為主的那斯達克綜合指數上漲209.38點或1.56%收1萬3612.78點，使其本周漲幅超過4%。

華爾街連日走升與GameStop的逆轉直下相吻合。電子遊戲股GameStop在社交媒體上獲得散戶投資人集體運作軋空。GameStop在上周上漲400%後，2日又下跌60.01%。自29日以來，該股已流失逾70%的市值。

Reddit散戶群中熱中的其他高度投機性投資也開始下降。AMC Entertainment下跌41.29%。白銀期貨合約在1日創下11年來最大單日漲幅後，2日下跌超過10%，為8月以來最糟單日跌幅。

投資人認為這表明散戶的投機狂潮正在消退，這對整體股市和投資人信心都是有益的。上周股市遭受10月以來最糟糕單周走勢，因為許多人越來越擔心那些軋空的瘋狂交易活動可能會傳染並蔓延到市場的其他領域。

不過仍然有人認為，這種由Reddit推動的交易狂熱顯示，散戶投資人的集體力量值得更多關注。

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