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軋空白銀須留心 漲勢恐難續

記者張大仁／綜合報導

白銀價格一飛沖天，由於Reddit散戶將注意力轉向大宗商品市場，白銀價格1日上漲8％，觸及2013年2月以來最高水平。這與Reddit論壇上的 WallStreetBets聊天室中對白銀的討論息息相關。

SLV白銀信託ETF同日也上漲7%，創去年7月以來最佳單日走勢，觸及近8年來最高水平。

但一位長期白銀多頭示警，這支ETF的漲勢可能不會持續下去。

Rockefeller Capital旗下Vios Advisors總經理巴皮斯(Michael Bapis)說：「現在的交易完全是投機行為。」「我的意思是，光憑當下的波動並不值得真正進場去冒險。而且它主要是因為隨著太陽能的炒作方向發展，太陽能產業需要白銀，從長遠來看這可能是最主要的炒作原因，但還是有其他理由推升白銀價格。」

有意軋空白銀的交易者也必須面對一個主要障礙。Miller Tabak首席市場策略師馬利(Matt Maley)表示，偏空看法不足以引發價格上漲，「放空SLV ETF的部位雖高，但還不到極端地步，自然更不能像一周到一周半之前GameStop和AMC那樣極端。」

他表示，投機性期貨的淨部位遠未降至低點，顯示白銀的空頭部位仍然相對溫和，「其走勢圖看來非常中性，距離白銀在2018年和2019年強勁反彈之前所出現極端值還很遠。因此投資人必須非常小心。」「要軋空一個流通股數較少的小型股票是一回事，而想軋空像是白銀市場這樣的大宗商品市場又是另一回事。所以在這裡一定要非常小心。」

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