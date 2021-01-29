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大跌後反彈 道指大漲300點

記者張大仁／綜合報導

股市28日自前一日3個月來最大跌幅回升。史坦普500指數上漲36.61點或0.98%至3787.38點，道瓊工業平均指數在迪士尼、英特爾和美國運通的推動下上漲300.19點或0.99%收3萬603.36點，那斯達克綜合指數上漲66.56點或0.5%收1萬3337.16點。

所有11個史指類股都上漲。對經濟復甦最敏感的周期性類股金融和材料分別上漲1.9%和1.8%，工業和醫療保健也領漲。

Reddit聊天室WallStreetBets的熱門標的GameStop在多次交易暫停後收跌44.29%，將其本周漲幅削減至197%。在前一個交易日飆升300%之後，AMC Entertainment下跌56.57%，Bed Bath & Beyond下滑36.4%。

光是1月，GameStop的股價就飆升超過900%，這是因為菜鳥投資人不斷互相激勵買進現股和認購期權，從而造成巨大的軋空效應。根據FactSet的數據，該股仍是被放空最多的個股，有120%的流通股被放空。

前一交易日交易量高達237億股，是2007年以來最大單日交易量。據Piper Sandler統計，期權交易量達到創紀錄的245億股和5710萬張合約。

在美國航空公司公布優於預期的財報業績後，股價上漲9.3％。由於對沖基金和其他空頭爭相買進股票以減少虧損，空頭回補也推動該股的漲勢。根據FactSet的數據，美國航空是被放空最多的美國航空業者。

美國 指數 股價

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