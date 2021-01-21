成本升+缺勞力 建商信心小跌

根據NAHB與富國銀行合編的房市指數 ，建商對單屋住宅市場的信心在1月下降3點至83。高於50的指數被認為是正向的。2個月前該指數創下歷史新高90。在新冠疫情大流行爆發前的2019年1月，該指數為75。建商目前面臨木材和其他建材短缺的問題，同時土地價格高漲、勞動力不足，也對房價帶來上漲壓力。

聯合健康第4季獲利超出預期

醫保公司聯合健康(UnitedHealth)第4季獲利超出預期，部分原因是由於醫院為新冠病毒患者騰出專有空間而減少其他手術，從而降低了醫療成本。調整後每股獲利2.52元，超過每股2.41元的估計。醫療理賠率為79.1%，較上季的82.5%改善。該公司也維持原有全年財測不變，調整後淨利為每股17.75元至18.25元。

傳債主協商讓Belk免於破產保護

《華爾街日報》報導，KKR、黑石集團和其他主要債主正與北卡羅來納州連鎖百貨公司Belk進行談判，使其免受破產保護。知情人士指出，該公司、債主和私募股權公司Sycamore Partners正朝庭外交易結果推進。KKR和黑石集團希望將Belk的26億元債務一部分轉為股權，並讓Sycamore保留所有權。

Netflix升近17% 4年多最大升幅

Netflix股價飆升16.85%，盤中觸及歷史新高593.29元。該公司19日公布2020年第4季財報時指出正在考慮股票回購，並且總用戶數首度超過2億。這是該公司於2016年10月18日收盤上漲19%之後的最大漲幅。在財報中該公司也宣布在2021年後現金流量轉為正值，為分析師提供了多頭論述理由。

SpaceX向加拿大英國 申請開放

SpaceX目前已發射1000多顆Starlink高速聯網衛星，正在尋求其他國家和地區的監管批准使用。現在正向加拿大和英國申請大眾初期試用該服務，因美國北部、加拿大和英國的農村和偏遠地區不易鋪設光纜。SpaceX的Beta版方案服務價格為每月99元，此外還須訂購499元的Starlink聯網套件。

遊戲商地區封鎖 歐盟 祭高額罰款

歐洲反托辣斯監管機構就「地區封鎖」對Valve和其他5家PC遊戲發行商處以780萬歐元(合950萬美元)的罰款。Valve以極受歡迎的PC遊戲商店Steam創造者而聞名。歐盟執行機構歐盟委員會表示，這些遊戲發行商根據用戶的地理位置限制電子遊戲的銷售，造成東西歐存在價差，違反了歐盟競爭法。