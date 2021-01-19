微軟蘋果谷歌 看好疫苗護照

全球科學家重申，在經濟完全重新開放之前，必須達成群體免疫，但許多新創企業和大型科技公司正在尋求加快恢復正常狀態的步伐。

微軟 、蘋果和谷歌對開發疫苗 護照或證書以推動更安全的旅遊展現出高度興趣。

ID2020執行董事格魯納(Dakota Gruener)說：「很明顯，疫苗證明正當紅。」「因此，我們該如何確保以最大可能的方式進行投資 ？」

作為世界衛生組織(WHO)贊助的工作小組的專家之一，格魯納和其他人希望協助建立數位化疫苗證書的全球標準。

不過，部分公衛官員對以疫苗護照作為證明對新冠病毒免疫的工具持謹慎態度。原因之一在於關於疫苗功效和安全性的數據不足，使其具有風險。此外還存在許多公平問題：黑人、拉丁裔和原住民受到病毒的打擊尤其嚴重，並且可能對該疫苗持不信任態度。而且目前還遠遠無法做到公平接種疫苗的程度。

免疫行動聯盟戰略長L.J Tan說：「此刻討論如何讓人們獲得免疫證書還為時過早。」「重點應該放在讓人們接種疫苗。一旦有足夠的人接種疫苗，我們就可以利用接種程度進行分析。」

期待利用這股風潮的新創企業Onfido產品長特里利(Kevin Trilli)表示，即使幾乎不可能普遍採用疫苗證書，但它們對某些公司或產業可能有用。但無論哪種方式，它們都是未來的明智投資。