12月PPI升0.3% 年增0.8%

勞工部 表示，12月最終需求的生產者物價指數(PPI)在11月微升0.1%上升0.3%。較上年同月上漲0.8%，與11月漲幅持平。商品成本上漲1.1%是PPI上漲主因；服務價格下跌0.1%。剔除揮發性食品、能源和貿易服務成分後的核心PPI上漲0.4%，較11月的漲幅0.1%擴大；核心PPI年增率在11月上揚0.9%後再增1.1%。

聯合健康推全新虛擬基層醫療服務

UnitedHealthcare將推出一項全新的虛擬基層醫療服務，為雇主擴展其遠程醫療服務，這項服務可以讓例行就診者以低掛號費或無需共同負擔的方式、經由電話或電腦向醫生問診。由於遠距問診的報銷率低於親自門診，許多醫生不願採用遠距程醫療；但由於新冠疫情，這種情況發生變化。

亞馬遜阿拉巴馬州 勞工投票組工會

國家勞資關係委員會(NLRB)聽證會15日裁定，亞馬遜的阿拉巴馬州倉庫勞工可以在2月初開始透過郵件投票決定是否成立工會。位於阿拉巴馬州Bessemer履行中心約6000名員工將代表零售、批發和百貨商店工會，自2月8日開始進行通訊投票 。NLRB當地辦事處在3月29日之前截止收件，然後從第二天早上10點開始計票。

GitLab估值上看60億 期待IPO

GitLab CEO西吉布蘭地(Sid Sijbrandij)在某位員工售出持股，顯示這家軟體新創公司估值達60億元後表示，還是希望公司可以上市掛牌，但他希望選擇會比過去更多。該公司二度發行股票，允許員工賣出最高20%的股份。該公司年度經常性收入達1.5億元，最近一季成長74%。

可樂雙雄今年超級盃廣告休兵

可口可樂和百事可樂今年將不會在美式足球超級盃中場廣告時間促銷其同名產品。贊助超級盃已10年的百事可樂將採用新的廣告活動來取代其傳統的廣告，但是旗下的Mtn Dew和Frito-Lay品牌仍有置入廣告計畫。可口可樂則表示，今年將在場邊向其他品牌致敬，不會推出特製的廣告。

Bumble指蘋果隱私更新損害業務

線上約會App公司Bumble在IPO申請書中表示，像是蘋果即將發布的隱私更新可能會損害其業務。Bumble表示，在蘋果公司做出改變後，預計只有0%到20%的App用戶同意選擇共享其個資，即IDFA，用於指向性廣告，這對開發人員來說可能導致每次註冊費用增加，而廣告商為特定用戶精確定位和評估廣告效力更加有限。