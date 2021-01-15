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反制英BNO移民 北京擬取消香港申請者中國國籍

1張圖看疫情：全美確診破2331萬 近39萬病亡

財經簡訊

記者張大仁／整理

首申失業金人數 4個月新高

由於疫情限制導致招聘放緩，截至1月9日首次申領失業保險金人數躍升至96.5萬，高於華爾街預測的80萬，也高於前周的78.4萬，是去年8月22日當周逾100萬來最高數字。連續申領人數也增加19.9萬人至527萬人，為11月下旬來首度增加。但獲得政府補助人數由前周的1920萬降至1840萬，該數據有2周落差。

蘋果砸千萬 投資哈林資本

早期風險投資公司哈林資本(Harlem Capital)將獲得蘋果公司1000萬元的投資，這是蘋果推動多元化投資的一部分。蘋果公司13日宣布撥款1億元推動解決種族平等和正義問題的方案。這筆資金將在未來20年內提供1000多家像是Harlem Capital在內的企業，實現其多元化的目標。

Petco掛牌 首日大漲逾60%

Petco Health and Wellness股票14日在那斯達克上市首日上漲逾60%，反映出華爾街對新冠疫情引發寵物熱潮期間投資該產業的興趣。Petco以26元開出，較發行價高出44%，收漲63.33%報29.4元。該公司13日將IPO價格定在18元，募集約8.165億元，高於預期目標價14至17元。其交易代碼為WOOF。

二手網Poshmark 上市漲141%

網路二手服裝經銷商Poshmark股票在以每股97.50元IPO價格開出後暴衝，收漲141.67%報101.5元。Poshmark於13日將IPO發行價定在每股42元，使其初始估值超過30億元。Poshmark成立於2011年，是二手服裝、鞋子和配飾的網站。像eBay和Etsy一樣為買家與賣家建立聯繫，只靠減少每筆抽成來賺錢。

谷歌收購Fitbit 宣告完成

Alphabet旗下谷歌(Google)宣布，它終於完成收購Fitbit，該收購於2019年11月首度宣布。這項交易經過長期調查，以了解使用Fitbit數據來強化個性化廣告是否可以進一步提高Google的網路廣告業務市場地位。即使宣告這筆交易已經結束，但「路透」報導，司法部對該合併案的調查仍在進行中。

傳Accolade擬併2nd.MD

為員工提供醫療規畫的醫療科技公司Accolade打算收購遠距醫療新創公司2nd.MD，以加強向用戶提供第二意見的能力。知情人士透露，Accolade將以約4.6億元價格收購位於休士頓的2nd.MD母公司Innovation Specialists。交易將以一半現金和Accolade股票進行，比例取決於營收目標，定下月完成收購。

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